В Сан-Франциско украли более 300 смартфонов iPhone Х до начала продаж

СУХУМ, 4 ноя — Sputnik. В Сан-Франциско воры, не дожидаясь начала продаж, смогли выкрасть свыше 300 моделей смартфона новой модели iPhone Х, передает РИА Новости.

Воры проникли в автомобиль, когда водитель доставлял смартфоны в один из торговых центров города.

© Sputnik. Наталья Селиверстова Apple уволила сотрудника из-за демонстрации его дочерью iPhone X

Злоумышленников еще не поймали. Полиция ищет трех подозреваемых, которые были одеты в толстовки с капюшонами и ехали на белом внедорожнике Dodge.

Ранее сообщалось, что старт продаж в России новинки от Apple — iPhone X — вызвал небывалый ажиотаж в Москве: к открытию магазина re:Store на Тверской улице собрались около 500 человек. Очередь начала образовываться за несколько дней до официального начала продаж.

Apple 12 сентября представила новое поколение своих смартфонов, в частности, iPhone Х. Устройство с панелями из стекла и безрамочным дисплеем представлено в двух цветах — серебристый и "серый космос", оснащено процессором A11 Bionic и поддерживает технологии дополненной реальности. В РФ минимальная стоимость iPhone Х составляет почти 80 тысяч рублей.