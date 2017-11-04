6 сезон "Карточного домика" могут снять без Фрэнка Андервуда

В шестом сезоне "Карточного домика" весь сюжет может сфокусироваться на жене Фрэнка Андервуда - Клэр Андервуд, которую играет Робин Райт.

СУХУМ, 4 ноя — Sputnik. Следующий, шестой сезон популярного телесериала "Карточный домик" могут снять без Фрэнка Андервуда, персонажа актера Кевина Спейси, которого двое актеров обвинили в домогательствах, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Variety.

Ранее компании Netflix и MRC объявили о прекращении производства шестого сезона "Карточного домика" на фоне скандала с исполнителем главной роли Кевином Спейси.

В настоящее время продюсеры обсуждают несколько возможных сценариев. Согласно одному из них, планируется убрать Фрэнка Андервуда и в шестом сезоне сфокусироваться на его жене Клэр Андервуд, которую играет Робин Райт.

Для того, чтобы понять можно ли продолжить снимать без Спейси, продюсеры сериала изучают заключенный с ним контракт. Они заявили, что не хотят "наказывать" всю съемочную группу из-за этого актера.

"Карточный домик" — это американский телесериал об интригах в Белом доме и Конгрессе. Эта политическая драма выходит с 2013 года.

Ранее звезда сериала Star Trek актер Энтони Рэпп заявил, что, когда ему было 14 лет, его попытался соблазнить Кевин Спейси. Как рассказал 46-летний Рэпп, это произошло на одной из вечеринок в начале 1980-х годов, когда актеры играли вместе в одном из мюзиклов на бродвейской сцене.

Спейси принес Рэппу свои извинения, хоть и заявил, что не помнит инцидента с домогательствами к несовершеннолетнему. Более того, Спейси признался, что у него были отношения с мужчинами.

Позже о сексуальных домогательствах со стороны Спейси заявил мексиканский актер Роберто Кавазос. Более того, он сказал, что знает многих других людей, которые оказались в аналогичной ситуации.