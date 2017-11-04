В России возобновят продажу плацкартных билетов

Продажи билетов в плацкартные и общие вагоны поездов дальнего следования временно прекратили в России с 3 ноября.

СУХУМ, 4 ноя — Sputnik. Продажи билетов в плацкартные и общие вагоны поездов дальнего следования, которые были приостановлены РЖД с 3 ноября, возобновятся не позднее 16 ноября, цитирует РИА Новости совместное сообщение Федеральной антимонопольной службы (ФАС), Минтранса и РЖД.

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В РЖД ранее сообщали, что с 3 ноября временно прекратили продажу билетов в плацкартные и общие вагоны поездов дальнего следования Федеральной пассажирской компании (ФПК), отправляющихся с 1 января 2018 года. В компании объяснили этот шаг тем, что в ФАС не приняли решение по уровню тарифов на пассажирские перевозки на следующий год. Отмечалось, что в продаже останутся все остальные категории билетов. Кроме того, приостановка продаж не коснется скоростных поездов и "Сапсанов".

В РЖД заверили, что возобновят продажи билетов сразу после того, как регулятор определится с тарифами. При этом если тарифы будут отличаться от тех, что действуют сейчас, пассажирам компенсируют разницу в стоимости или предложат возвратить билеты без штрафных санкций. Механизм компенсации и возврата определят позднее

"Продажи билетов на 2018 год в плацкартные и общие вагоны возобновятся не позднее 16 ноября. Минтранс России совместно с ФАС выработают консолидированную позицию по вопросу установления тарифов на перевозки пассажиров в плацкартных и общих вагонах на 2018 год", — говорится в заявлении ведомств.

Отмечается, что ФАС по согласованию с правительством примет необходимые взвешенные решения по этому вопросу, чтобы продажи начались в сроки, установленные законодательством.

В соответствии с правилами перевозок пассажиров железнодорожным транспортом перевозчик должен начать продажу билетов не позднее 45 дней до отправления. Таким образом, продажа билетов на 1 января 2018 года должна открыться не позднее 16 ноября.

Ранее на этой неделе замглавы ФАС Александр Редько сообщал, что ФАС предложила в 2018 году снизить тариф на плацкартные и общие вагоны поездов дальнего следования на 10%, при этом Минтранс и Минэкономразвития выступили против инициативы.