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Рассекреченный архив Усамы бен Ладена пропал с сайта ЦРУ

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Свыше 70 тысяч изображений из файлов, обнаруженных на компьютере главаря террористической группировки "Аль-Каида" Усамы бен Ладена и опубликованных ЦРУ, пропали с сайта на следующий день после публикации.

СУХУМ, 5 ноя — Sputnik. Страница на сайте ЦРУ с рассекреченным архивом документов и файлов, полученных при операции по ликвидации экс-главаря террористической группировки "Аль-Каида"* Усамы бен Ладена, стала недоступна для пользователей, сообщает РИА Новости.

Могила Роберта Кеннеди
© Sputnik. Василий Малышев
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"Документы из Абботтабада временно не доступны, пока устраняются технические проблемы. Мы работаем над тем, чтобы вновь открыть доступ к материалам как можно скорее", — говорится в сообщении на странице, где ранее размещался архив.

По информации портала BuzzFeed файлы пропали с сайта на следующий день после публикации, в четверг.

В пятницу представитель ЦРУ заявил порталу, что исчезновение документов вызвано технической неполадкой, которая вскоре будет устранена. Когда журналисты повторно обратились в ведомство, не получив доступ к странице на следующий день, представитель ЦРУ воздержался от комментариев.

В среду ЦРУ сообщило о публикации 470 тысяч документов, полученных при операции по ликвидации "террориста номер один" бен Ладена. Документы включают текстовые файлы, аудио и видео, а также системные файлы программного обеспечения.

Бен Ладен был уничтожен в ночь на 2 мая 2011 года в пакистанском городе Абботтабад в результате штурма, проведенного американскими военными.

* Террористическая организация, запрещена в России.

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