Назван самый привлекательный для туристов город

СУХУМ, 8 ноя — Sputnik. Cамым привлекательным для туристов городом в 2017 году стал Гонконг. Такие данные приводятся в рейтинге, проведенном компанией Euromonitor International, передает РИА Новости.

Отмечается, что город посетили более 25,5 миллиона туристов. Второе место в списке занял Бангкок. Столицу Таиланда посетили 23,3 миллиона иностранцев. Замыкает тройку лидеров Лондон. В этом году его посетили 19,8 миллиона человек.

В топ-10 также входят Сингапур (17,6 млн), Дубай (16,6 млн), Макао (16,3 млн), Париж (14,3 млн), Нью-Йорк (13,1 млн), Шэньчжэнь (13 млн) и Куала-Лумпур (12,8 млн). В целом же города, входящие в топ-100 по числу туристов, в нынелшнем году посетили 558 миллионов человек, то есть на них приходится 46% всех туристов в мире (1,2 милиарда человек).

В рейтинге оказалась и столица России — Москва, расположившись на 49 месте (4,6 миллиона человек).

При подсчете числа туристов учитываются только посещения тех или иных городов иностранцами. Основной тенденцией последних лет является все большее число китайских и в целом азиатских городов в рейтинге.