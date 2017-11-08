Каталонцы собираются выйти на забастовку

СУХУМ, 8 ноя — Sputnik. Всеобщую забастовку собираются провести в среду националистические общественные организации Каталонии в знак протеста против задержаний ряда политиков в Мадриде и выданного ордера на арест экс-главы каталонского правительства Карлеса Пучдемона и еще четырех бывших советников женералитета в Брюсселе, сообщает РИА Новости.

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Инициаторами забастовки выступили общественные организации "Каталонская национальная ассамблея" и Omnium Cultural, которые активно поддерживают независимость автономного сообщества от Испании. Лидеры этих организаций "два Жорди" — Санчес и Куишар — были задержаны еще 16 октября по обвинениям в мятеже. По испанским законам это преступление карается 15 годами тюремного заключения. Арест связан с событиями 20-21 сентября в Барселоне, когда перед зданием совета по экономике Каталонии, где Гражданская гвардия проводила обыски, проходила акция протеста. Санчес и Куишар призывали людей к "постоянной мобилизации" и просили не расходиться. Митингующие оставались у здания всю ночь, происходили столкновения с каталонской полицией, которая пыталась обеспечить коридор безопасности сотрудникам Гражданской гвардии. Однако несколько машин охраны порядка были повреждены протестующими, а сами сотрудники гвардии смогли покинуть здание только утром.

Второго ноября судья Национальной судебной палаты Испании распорядилась поместить до рассмотрения дела по существу под стражу без права выхода под залог восемь бывших членов правительства Каталонии, в том числе экс-заместителя главы женералитета Ориола Жункераса. Одного бывшего советника отпустили под залог в 50 тысяч евро. Третьего ноября судья выдала ордер на арест Пучдемона и других четырех бывших членов каталонского правительства, находящихся в Брюсселе.

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Omnuim Cultural и Каталонская национальная ассамблея собираются провести в Каталонии 8 ноября забастовку аналогичную той, которую они провели 3 октября — протестуя "против действий правоохранительных органов Испании в день проведения референдума 1 октября". Эту забастовку поддержали многие профсоюзы автономного сообщества. Тогда была остановлена работа на многих предприятиях, не работали магазины, общественный транспорт, грузчики портов. Протестующие заблокировали около 60 автомобильных трасс. Только в Барселоне в митингах приняли участие 700 тысяч человек, а сам центр города был полностью заблокирован протестующими в течение всего дня.

На этот раз поддержка акции со стороны профсоюзных движений менее масштабная. К ней присоединился профсоюз Intersindical-CSC, поддерживающий независимость автономного сообщества. Официально причиной забастовки профсоюз провозгласил нестабильную ситуацию на рынке труда, низкие зарплаты и "обнищание рабочих".

Крупнейшие профсоюзы страны — "Рабочие комиссии" (CC.OO.) и "Всеобщий союз трудящихся" (UGT) — не поддержали забастовку на производствах, но присоединятся к акциям протеста. "UGT Каталонии не хочет переводить политический конфликт на уровень предприятий, но будет уважать любое решение его членов, связанное с участием в акции протеста в любой форме", — говорится в заявлении профсоюза. Генеральный секретарь "Рабочих комиссий" Унай Сордо заявил, что возглавляемое им движение не будет участвовать в забастовке. Однако и тот и другой профсоюзы собираются провести митинги в 12.00 и 18.00 во всех населенных пунктах Каталонии.

Отказались поддерживать забастовку на предприятиях и другие организации, в частности, "Комитет за демократию" (Mesa por la Democracia), участвовавший в забастовке 3 октября.

Масштабных ограничений движения общественного транспорта не предвидится: метро и автобусы в Барселоне, а также железнодорожное сообщение в Каталонии будет работать в полном объеме. Равно как и аэропорт Эль-Прат. Наполовину будет сокращено движение автобусов из Барселоны до аэропорта, а также движение трамваев в каталонской столице.

Часть образовательных учреждений будут закрыты. Забастовку поддержал крупнейший профсоюз государственного образования Ustec-STEs. Крупнейшие студенческие организации "Университеты за республику", студенческий профсоюз Sindicat d"Estudiants dels Països Catalans (Sepc) и Sindicat d"Estudiants (SE) также заявили о поддержке акции.

Вечером в среду у Барселонского университета пройдет акция протеста под лозунгом "Свобода Жорди, свобода политическим заключенным".

Забастовка 8 ноября станет первой из серии акций, которую националистические организации назвали "Неделей свободы".

11 ноября сторонники независимости планируют "многочисленный митинг в защиту республики и с требованием освобождения политических заключенных".