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В Китае столкнулись более 30 автомобилей из-за густого тумана

© Sputnik. Юрий Абрамочкин
В мире
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В центральном Китае произошло ДТП с участием 31 машины в связи с погодными условиями.

СУХУМ, 8 ноя — Sputnik. Массовая авария из трех десятков автомобилей случилась утром в среду в китайской провинции Хэнань, сообщает РИА Новости. Дорожная полиция города Чжоукоу предполагает, что причиной крупного ДТП стал густой туман.

По данным правоохранительных органов, в результате аварии погиб один человек, еще шесть были госпитализированы в местной больнице, им оказывается необходимая медицинская помощь.

Авария произошла в среду утром на участке скоростного шоссе между населенными пунктами Чжоукоу и Тайкан, где было зафиксировано 18 столкновений, 31 машина получили повреждения.

На месте аварии продолжают работать спасатели и полиция.




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