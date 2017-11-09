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Марин Ле Пен

За публикацию фото в соцсетях Марин Ле Пен лишили неприкосновенности

© AFP/ Patrick KOVARIK
В мире
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Решение было принято высшей коллегиальной инстанцией нижней палаты парламента Франции — бюро Национального собрания.

СУХУМ, 9 ноя — Sputnik. Лидера партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен Национальное собрание Франции лишило парламентского иммунитета из-за публикаций на ее странице в Twitter фотографий зверств ИГ*, сообщает РИА Новости.

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Решение было принято высшей коллегиальной инстанцией нижней палаты парламента — бюро Национального собрания, которое состоит из 22 депутатов.

Ле Пен стала фигурантом расследования с 2015 года, когда были опубликованы снимки. Она разместила три фото, на одном из которых был изображен казненный террористами американец Джеймс Фоули. Его родители потребовали, чтобы она удалила снимок, на что она в итоге согласилась.

В марте 2017 года Европарламент проголосовал за снятие с нее парламентского иммунитета.

Марин Ле Пен — дочь политика-националиста Жан-Мари Ле Пена. Она участвовала в президентских выборах 2012 и 2017 года. 

*Террористическая организация, запрещена в России




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