Спецоперация века: у колумбийской банды конфисковали 12 тонн кокаина

Это самая крупная партия наркотиков, изъятая за всю историю борьбы с наркопреступностью в Колумбии

СУХУМ, 9 ноя — Sputnik. Национальная полиции Колумбии в результате спецоперации изъяла рекордную партию кокаина весом 12 тонн, сообщает РИА Новости со ссылкой на радиостанцию RCN.

Операция под названием "Агамемнон-2" была проведена в департаменте Антиокия на северо-западе страны.

"Никогда до этого с тех пор, как мы начали бороться с наркотрафиком более 40 лет назад, нам не удавалось конфисковать такое количество (кокаина)", — заявил президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос журналистам.

Изъятая рекордная партия наркотиков принадлежала одной из самых крупных банд Колумбии "Клан залива".

Колумбия, наряду с Перу и Боливией, считается одним из основных поставщиков кокаина на мировой "черный" рынок. Общая площадь незаконных посадок коки в этой стране оценивается примерно в 100 тысяч гектаров.

В конце октября власти Колумбии сообщили, что с начала 2017 года в стране конфисковали 337 тонн кокаина.