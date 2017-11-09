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Забастовка в Барселоне, фото с места событий

Манифестации в Каталонии парализовали движение на автотрассах

© REUTERS/ ALBERT GEA
В мире
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Темы:
Развитие ситуации в Каталонии в связи с провозглашением независимости (65)
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Десятки дорог заблокированы в Каталонии из-за массовой забастовки в поддержку независимости Каталонии.

СУХУЬ, 9 ноя — Sputnik. Из-за проведения всеобщей забастовки в Каталонии, часть автомобильных дорог и железнодорожных путей перекрыты митингующими, сообщает Sputnik Беларусь.

По данным Каталонской службы дорожного движения, всего сейчас заблокированы 35 трасс, в том числе несколько дорог в Барселоне, в частности, одна из ключевых улиц столицы — Гран-Виа. Активисты стремятся заблокировать главным образом трассы на въезд и выезд из Барселоны.

Кроме того, манифестанты заняли здание вокзала в Жироне, через который проходят скоростные поезда.

Полиция Каталонии пытается убрать людей с проезжих частей, а служба дорожного движения призывает водителей отказаться от поездок на автомобилях.

В каталонской столице общественный транспорт пока работает в штатном режиме. С трудностями столкнулись только автобусы, следующие до международного аэропорта Эль-Прат.

Забастовка

Забастовку инициировали крупнейшие общественные организации "Каталонская национальная ассамблея" и Omnium Cultural, активно поддерживающие независимость Каталонии от Испании. 

Пресс-конференция Карлеса Пучдемона в Брюсселе, фото с места событий
© REUTERS/ YVES HERMAN
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Манифестанты выступают против задержаний ряда политиков в Мадриде, а также выданного ордера на арест экс-главы каталонского правительства Карлеса Пучдемона и еще четырех бывших советников женералитета, находящихся в Брюсселе.

Их поддержал крупнейший профсоюз государственного образования Ustec-STEs, поэтому также закрыты некоторые учебные заведения. Вечером планируется забастовка у Барселонского университета под лозунгом "Свобода Жорди, свобода политическим заключенным".

Сегодняшняя забастовка станет первой из ряда акций, которые запланировали националистические организации и которые были названы "Неделей свободы". 11 ноября сторонники независимости собираются провести многочисленный митинг "в защиту республики и с требованием освобождения политических заключенных".

Референдум и последствия

Каталонский парламент 27 октября принял резолюцию о независимости, а испанский сенат утвердил применение 155-й статьи Конституции, позволяющей напрямую управлять Каталонией из Мадрида.

Европарламент, в свою очередь, не признал независимость региона. Правительство Каталонии было отправлено в отставку, была назначена дата досрочных выборов. Позже был арестован, а потом и освобожден экс-глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон и ряд других членов женералитета.

Темы:
Развитие ситуации в Каталонии в связи с провозглашением независимости (65)



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