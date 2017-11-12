"Песчаный червь" португальских морей: ученые поймали доисторическую акулу

У берегов провинции Алгарве сотрудниками Португальского института моря и атмосферы была поймана доисторическая плащеносная акула.

СУХУМ, 12 ноя — Sputnik. Сотрудники Португальского института моря и атмосферы поймали доисторическую плащеносную акулу, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на The Portugal News.

Удивительная находка была сделана в окрестностях Алгарве. Этот регион Португалии представляет собой практически непрерывную полосу пляжей, облюбованную иностранными туристами.

Новость о подобной находке очень быстро разнеслась по миру, так как плащеносные акулы мало изучены специалистами. Причина малоизученности этих доисторических монстров кроится в их среде обитания. Как правило, особи этого вида обитают на большой глубине в Атлантическом океане, вблизи берегов Австралии, Японии и Новой Зеландии.

Frilled shark is a prehistoric animal. It moves like a snake. #interestingfacts pic.twitter.com/HYw2TnIf02 — Five Oceans (@allfiveoceans) 21 октября 2017 г.

​Согласно публикации, плащеносная акула обитала в Атлантическом океане еще 80 миллионов лет назад, за что была прозвана учеными живой окаменелостью.

Как говорится в материале, этот вид акулы имеет более 300 зубов, длина его туловища составляет 1,5 метра, а движения подобны змеиным. На первый взгляд, это скорее мурена или песчаный червь из классики кино "Дюна" Дэвида Линча.