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Страны мира. Португалия

"Песчаный червь" португальских морей: ученые поймали доисторическую акулу

© Sputnik. Alexander Kovalev
В мире
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У берегов провинции Алгарве сотрудниками Португальского института моря и атмосферы была поймана доисторическая плащеносная акула.

СУХУМ, 12 ноя — Sputnik. Сотрудники Португальского института моря и атмосферы поймали доисторическую плащеносную акулу, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на The Portugal News.

Удивительная находка была сделана в окрестностях Алгарве. Этот регион Португалии представляет собой практически непрерывную полосу пляжей, облюбованную иностранными туристами.

Новость о подобной находке очень быстро разнеслась по миру, так как плащеносные акулы мало изучены специалистами. Причина малоизученности этих доисторических монстров кроится в их среде обитания. Как правило, особи этого вида обитают на большой глубине в Атлантическом океане, вблизи берегов Австралии, Японии и Новой Зеландии.

​Согласно публикации, плащеносная акула обитала в Атлантическом океане еще 80 миллионов лет назад, за что была прозвана учеными живой окаменелостью.

Как говорится в материале, этот вид акулы имеет более 300 зубов, длина его туловища составляет 1,5 метра, а движения подобны змеиным. На первый взгляд, это скорее мурена или песчаный червь из классики кино "Дюна" Дэвида Линча.




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