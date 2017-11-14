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Турецкий сериал

Посмотрел сериал - купил дом в Турции

© Фото: Kara Ekmek
В мире
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Пятьсот миллионов людей в ста пятидесяти странах по всему миру смотрят турецкие сериалы.

СУХУМ, 14 ноя — Sputnik. Многомиллионные просмотры турецких сериалов зрителями со всего мира оказали большое влияние на увеличение туристов в стране и рынка недвижимости Турции за счет продажи домов иностранцам, сообщается на сайте Daily Sabah.

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© REUTERS/ Mario Anzuoni
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Гамзе Озлу, консультант по недвижимости, считает, что турецкие телевизионные сериалы со своей аудиторией в сотни миллионов зрителей вполне способны оказывать влияние на такие решения, как выбор места отдыха или покупка недвижимости в Турции.

Многие жители России и Ирана покупают недвижимость в Турции, как объясняет специалист, потому что хотят такие же дома, как в сериалах.

"Наши сериалы и фильмы также служат рекламой для туристов и недвижимости в Турции", — считает Озлу.

"За последние 3-4 года многие иностранные покупатели подыскивали себе дома с таким же декором, как в турецких сериалах. Особенно русские и иранцы были очень заинтересованы в богато обставленных домах," — добавил специалист.

Она уточнила, что около шести процентов иностранцев, которые покупали недвижимость через ее компанию за последние четыре года, покупали дома, которые они видели в турецких сериалах.

 

 

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