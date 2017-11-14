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Повседневная жизнь

Ученые снова напомнили человечеству об экологических проблемах

© Sputnik. Алексей Мальгавко
В мире
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Опираясь на соответствующую статистику, исследователи заявляют, что за четверть века человечеству не удалось решить экологические проблемы — более того, многие из них становятся серьезнее.

СУХУМ, 14 ноя — Sputnik. Манифест "Предупреждение человечеству" подписали более 15 тысяч ученых из 184 стран, пытаясь привлечь внимание к губительным экологическим изменениям, сообщает РИА Новости со ссылкой на текст манифеста, опубликованный в журнале BioScience.

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© Sputnik. Алексей Куденко
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Первое обращение появилось в конце 1992 года, тогда под ним подписались свыше 1,7 тысячи ученых, в том числе нобелевские лауреаты. В "Предупреждении человечеству от ученых мира" они рассказали, что население планеты встало на курс конфронтации с природой. Исследователи обеспокоились масштабами ущерба, который уже наносят Земле или потенциально могут нанести такие явления, как истощение озонового слоя, уничтожение флоры и фауны океанов, исчезновение лесов, изменение климата.

В 25-ю годовщину первого манифеста было решено выпустить повторное предупреждение. На этот раз под ним подписались более 15,3 тысячи ученых из 184 стран.

При этом в новом манифесте ученые отметили некоторые успехи, в частности снижение количества озоноразрушающих веществ по всему миру. Это, по их мнению, свидетельствует о том, что человечество может изменить мир к лучшему, если действует решительно.

"Скоро станет слишком поздно, чтобы поменять курс и уйти от нашей провальной траектории, время на исходе. Мы должны понять как в нашей повседневной жизни, так и на уровне государственных институтов, что Земля со всей имеющейся на ней жизнью — это наш единственный дом", — заключается в манифесте.




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