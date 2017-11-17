Илон Маск представил прототип электрического грузовика Tesla Semi

​Глава компании Илон Маск, который лично прибыл на мероприятие в кабине одной из фур, объяснил, что создание электрического грузовика является очередным шагом в направлении освобождения мировой экономики от использования ископаемого топлива.

СУХУМ, 17 ноя — Sputnik. Компания Tesla Inc. представила прототип электрического грузовика Tesla Semi, презентация состоялась в прямом эфире, сообщает РИА Новости.

Tesla Semi drivetrain is guaranteed to last 1M miles = to more than 40 trips around the earth pic.twitter.com/xfWVocUdaB — Tesla (@Tesla) 17 ноября 2017 г.

​Два огромных серебристо-серых грузовика, больше похожие на автобусы-люкс для туристов, демонстрировались в ангаре в калифорнийском Хоторне.

​Глава компании Илон Маск, который лично прибыл на мероприятие в кабине одной из фур, объяснил, что создание электрического грузовика является очередным шагом в направлении освобождения мировой экономики от использования ископаемого топлива.

Согласно характеристикам на сайте Tesla Inc., максимальное расстояние поездки на грузовике составляет до 800 километров. Без груза он способен разогнаться до 100 километров в час за пять секунд. Серийное производство Tesla Semi планируется начать в 2019 году.

Помимо грузовиков, на презентации был представлен их облегченный "родственник" — спортивный родстер красного цвета. Для того чтобы набрать скорость 100 километров в час этому автомобилю требуется лишь 1,9 секунды. Серийное производство запланировано на 2020 год.