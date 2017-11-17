22:00 17 Ноября 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 14°C
Прямой эфир
Поиск
Медицинские работники во время операции в больнице

Чудо или обман: хирурги провели первую трансплантацию головы человека

© Fotolia/ Santypan
В мире
Получить короткую ссылку
108 0 0

Хирурги отметили, что операция длилась 18 часов, им удалось соединить позвоночник, нервы и кровеносные сосуды.

СУХУМ, 17 ноя — Sputnik. Итальянский хирург и профессор Серджио Канаверо сообщил, что в Китае проведена первая успешная трансплантация головы человека, проведенная на мертвом человеческом теле, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Telegraph.

Успех есть, ждите деталей

По словам Канаверо, трансплантацию в Харбинском медицинском университете провела команда специалистов во главе с китайским нейрохирургом Жэнь Сяопином, который в прошлом году смог провести аналогичную операцию с телом обезьяны.

Валерий Спиридонов
© Sputnik. Владимир Трефилов
Еще один шаг к пересадке головы: команда Канаверо продолжает подготовку

"После нескольких трансплантаций, первая полноценная "репетиция" прошла в Китае. Операция длилась 18 часов", — цитирует издание Канаверо. По его словам, хирургам удалось успешно пересадить позвоночник, нервы и кровеносные сосуды, и следующий этапом станет пересадка к телу мертвого мозга.

Как ожидается, детали операции будут опубликованы в журнале Surgical Neurology International через несколько дней.

Это вам не замок к кораблю прикрепить

В авторской колонке для газеты Guardian невролог и публицист Дин Бернетт (Dean Burnett) раскритиковал заявления Канаверо, поставив под сомнение "успешность" проведенной операции по трансплантации головы человека.

"Не знаю, на чем основана уверенность Канаверо. Кажется, никто не знает. Он ничего не опубликовал. О его "успешной" трансплантации головы человека вы можете прочитать в Telegraph до того, как он опубликовал свои результаты в виде научной статьи", — пишет Бернетт.

По словам специалиста, человеческое тело нельзя "модулировать" подобно конструктору LEGO.

"Вы не можете менять части местами, как вы делаете это с блоками LEGO: взять часть замка и прикрепить ее к пиратскому кораблю без каких-либо последствий. Существует много проблем при соединении головы и тела, даже если они принадлежат одному человеку", — объясняет Бернетт.

Россиянин В. Спиридонов, согласившийся на первую в мире операцию по пересадке головы. Архивное фото
© Sputnik. Кирилл Каллиников
Канаверо: я ответил критикам и показал, что пересадка головы реальна

Он добавил, что в последнее время врачи проводили достаточно успешные эксперименты по восстановлению сильно поврежденного позвоночника у детей, однако и в этой сфере еще есть, над чем работать.

"И это у маленьких детей, у которых все еще формируется нервная система, которая лучше восстанавливается. Принимая все это во внимание, даже с учетом высокого уровня развития современной медицины, успешная операция (по трансплантации) должна граничить с чудом", — заключил эксперт.

Ранее Канаверо проводил опыты на животных и заявил, что его исследования подтвердили теоретическую возможность успешной пересадки головы. Канаверо рассчитывал провести операцию на человеке к концу 2017 года.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Художник-визажист Марк Кульер
    Грим лидера

    Британский гример, обладатель премии "Оскар" Марк Кульер приглашен для съемок очередного фильма киноэпопеи "Путь лидера" о Нурсултане Назарбаеве.

  • Архивное фото президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и премьер-министра Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова
    И я сказал "поздравляю"…

    Глава Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил с днем рождения избранного президента КР Сооронбая Жээнбекова.

  • Научный сотрудник Института США и Канады РАН Геворг Мирзаян
    "Нож в спину"

    Колумнист Sputnik Геворг Мирзаян о ключевых приоритетах официального Минска, резолюции ООН по Крыму и миротворцах в Донбассе.

  • Командующий НВС Латвии генерал-майор Леонид Калниньш
    Танки вместо экономики

    Действия России свидетельствуют о стремлении повысить свою обороноспособность, а не о желании укреплять экономические связи, считает командующий НВС Латвии.

  • Слева направо: Арсен Аваков, Эка Згуладзе, президент Петр Порошенко и Михаил Саакашвили в Одессе, архивное фото
    Скажи мне, кто твой друг…

    Отчего у Литвы есть повод задумать о дружбе с такими "демократическими" странами, как Украина, Грузия и Молдавия?

  • Президент Игорь Додон
    Это шанс!

    Референдум по отставке мэра Кишинева – это шанс, чтобы положить конец хаосу в столице, считает президент Молдовы Игорь Додон.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Леопард в селе Лыхны
Хищный "гость" Абхазии: переднеазиатский леопард, курица и клетка
Джаз, блюз и Апсны 67: концерт Тамары Вороновой и Сергея Манукяна
Джаз, блюз и "Апсны 67": концерт Тамары Вороновой и Сергея Манукяна
Сколько стоит свадьба 2017
Абхазская свадьба – 2017: красиво и дорого

Соцсети

Sputnikabkhazia