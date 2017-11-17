Чудо или обман: хирурги провели первую трансплантацию головы человека

СУХУМ, 17 ноя — Sputnik. Итальянский хирург и профессор Серджио Канаверо сообщил, что в Китае проведена первая успешная трансплантация головы человека, проведенная на мертвом человеческом теле, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Telegraph.

Успех есть, ждите деталей

По словам Канаверо, трансплантацию в Харбинском медицинском университете провела команда специалистов во главе с китайским нейрохирургом Жэнь Сяопином, который в прошлом году смог провести аналогичную операцию с телом обезьяны.

© Sputnik. Владимир Трефилов Еще один шаг к пересадке головы: команда Канаверо продолжает подготовку

"После нескольких трансплантаций, первая полноценная "репетиция" прошла в Китае. Операция длилась 18 часов", — цитирует издание Канаверо. По его словам, хирургам удалось успешно пересадить позвоночник, нервы и кровеносные сосуды, и следующий этапом станет пересадка к телу мертвого мозга.

Как ожидается, детали операции будут опубликованы в журнале Surgical Neurology International через несколько дней.

Это вам не замок к кораблю прикрепить

В авторской колонке для газеты Guardian невролог и публицист Дин Бернетт (Dean Burnett) раскритиковал заявления Канаверо, поставив под сомнение "успешность" проведенной операции по трансплантации головы человека.

"Не знаю, на чем основана уверенность Канаверо. Кажется, никто не знает. Он ничего не опубликовал. О его "успешной" трансплантации головы человека вы можете прочитать в Telegraph до того, как он опубликовал свои результаты в виде научной статьи", — пишет Бернетт.

По словам специалиста, человеческое тело нельзя "модулировать" подобно конструктору LEGO.

"Вы не можете менять части местами, как вы делаете это с блоками LEGO: взять часть замка и прикрепить ее к пиратскому кораблю без каких-либо последствий. Существует много проблем при соединении головы и тела, даже если они принадлежат одному человеку", — объясняет Бернетт.

Он добавил, что в последнее время врачи проводили достаточно успешные эксперименты по восстановлению сильно поврежденного позвоночника у детей, однако и в этой сфере еще есть, над чем работать.

"И это у маленьких детей, у которых все еще формируется нервная система, которая лучше восстанавливается. Принимая все это во внимание, даже с учетом высокого уровня развития современной медицины, успешная операция (по трансплантации) должна граничить с чудом", — заключил эксперт.

Ранее Канаверо проводил опыты на животных и заявил, что его исследования подтвердили теоретическую возможность успешной пересадки головы. Канаверо рассчитывал провести операцию на человеке к концу 2017 года.