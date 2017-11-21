Россию не допустили на выставку престижного авиасалона Farnborough

СУХУМ, 21 ноя — Sputnik. Россия не будет представлять продукцию военного назначения на выставке британского авиасалона Farnborough в 2018 году в связи с запретом организаторов выставки, сообщается на сайте RT со ссылкой на заместителя директора российской Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Анатолия Пунчука.

"Сожалеем, что в результате такого решения мы не сможем использовать эту площадку для обмена опытом и демонстрации наших возможностей", — цитирует Пунчука Интерфакс.

Он добавил, что ранее ФСВТС определила "Рособоронэкспорт" организатором российской экспозиции военной техники на британском авиасалоне, но данное решение было отменено.

"Таким образом, мы и здесь сталкиваемся с примером недобросовестной конкуренции", — отметил Пунчук.

В 2016 году Россия представила на авиасалоне Farnborough только гражданскую технику.