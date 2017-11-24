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Награждение членов сборной России по хоккею в Кремле

Овечкин объявил об открытии официального сайта Putin Team

© Sputnik. Алексей Дружинин
В мире
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Сайт Putin Team создан для объединения всех поддерживающих нынешнего президента России, к этому движению уже присоединились многие российские спортсмены и артисты.

СУХУМ, 24 ноя — Sputnik. Александр Овечкин, российский хоккеист, рассказал на странице своего аккаунта в Instagram об открытии официального сайта движения Putin Team, сообщает РИА Новости.

Сайт движения Putin Team открыт — www.putinteam.ru! С его помощью вы сможете стать частью огромной команды. Команды Путина, объединяющей людей, которые гордятся страной и хотят сделать Россию сильной. В нашем лидере мы ценим доверие и уважение к людям, справедливость, порядочность и неравнодушие. Все кто поддерживают эти ценности и есть PutinTeam. Если вы хотите вместе с нами участвовать в мероприятиях — присоединяйтесь! Регистрируйтесь на сайте, следите за новостями, будет интересно! Ну и, конечно, делитесь этим постом с друзьями! Добро пожаловать в Putin Team! @putin__team #putinteam

Публикация от Alexander Ovechkin (@aleksandrovechkinofficial) Ноя 23 2017 в 1:35 PST

"С его помощью (о сайте — Прим. ред.) вы сможете стать частью огромной команды. Команды Путина, объединяющей людей, которые гордятся страной и хотят сделать Россию сильной", — написал хоккеист.

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В начале ноября Овечкин объявил о создании движения Putin Team. По словам спортсмена, он всегда открыто поддерживал российского лидера Владимира Путина. Он также отметил, что целью Putin Team является объединение всех поддерживающих президента в одну команду, чтобы "показать всем сильную и сплоченную Россию".
К движению в поддержку Путина присоединились такие известные российские спортсмены, как Илья Ковальчук, Елена Исинбаева, Евгений Малкин, Сергей Карякин, а также сборная России по художественной гимнастике.
В Кремле, комментируя создание движения Putin Team, заявили, что приветствуют инициативу Овечкина.

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