В магазинах Финляндии появится хлеб из насекомых

Пища на основе насекомых богата питательными веществами, экономит природные ресурсы и легко вписывается в современные диеты.

СУХУМ, 24 ноя — Sputnik. Хлеб, изготовленный с добавлением насекомых, появится в супермаркетах Хельсинки с 24 ноября, сообщает РИА Новости со ссылкой на финскую газету Helsingin Sanomat.

Производить подобный продукт будет компания Fazer, в которой рассказали, что изготовление одного хлебца потребует 70 сушеных сверчков.

Насекомых будут перемалывать и добавлять в муку. Сверчки составят три процента от общего веса готового изделия.

По данным местных СМИ, пока невозможно обеспечить сушеными сверчками все финские пекарни, однако в дальнейшем эта нехватка будет устранена.

Стоимость одного такого хлебца с насекомым составит почти четыре евро.