В магазинах Финляндии появится хлеб из насекомых

СУХУМ, 24 ноя — Sputnik. Хлеб, изготовленный с добавлением насекомых, появится в супермаркетах Хельсинки с 24 ноября, сообщает РИА Новости со ссылкой на финскую газету Helsingin Sanomat.
Производить подобный продукт будет компания Fazer, в которой рассказали, что изготовление одного хлебца потребует 70 сушеных сверчков.
Насекомых будут перемалывать и добавлять в муку. Сверчки составят три процента от общего веса готового изделия.
По данным местных СМИ, пока невозможно обеспечить сушеными сверчками все финские пекарни, однако в дальнейшем эта нехватка будет устранена.
Стоимость одного такого хлебца с насекомым составит почти четыре евро.