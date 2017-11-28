Специалисты из России направились в район поиска аргентинской подлодки

В состав группы российских специалистов вошли командир и операторы телеуправляемого необитаемого подводного аппарата "Пантера плюс", водолазы-глубоководники и водолазный врач.

СУХУМ, 28 ноя — Sputnik. Российские специалисты отправились на борту корвет аRobinson ВМС Аргентины в район поисков пропавшей подводной лодки "Сан-Хуан", сообщает корреспондент РИА Новости. © Sputnik. Георгий Зимарев Родственники пропавших подводников призвали к ответу ВМС Аргентины

Корвет отплыл из порта Комодоро-Ривадавия с экипажем, включая российских и аргентинских специалистов.

Подводная лодка ВМС Аргентины "Сан-Хуан" перестала выходить на связь 15 ноября на переходе из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата. В момент последнего сеанса связи с субмарины сообщили об аварии. На борту находились 44 человека, в том числе первая в истории Аргентины женщина-подводник Элиана Мария Кравчик. Представитель ВМС Аргентины Энрике Бальби сообщил, что есть информация об одиночном взрыве, который может быть связан с исчезновением "Сан-Хуана".

Ранее в пятницу российское военное ведомство сообщило, что группа специалистов ВМФ России вылетела в Аргентину для участия в поиске подлодки "Сан-Хуан".

Старшим группы российских военных спасателей назначен глава НИИ спасания и подводных технологий Военного учебно-научного центра ВМФ Сергей Башмаков.