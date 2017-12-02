Новая "раскладушка" от Samsung будет стоить дороже IPhone X

Создатели оснастили гаджет двумя дисплеями с заявленным разрешением Full HD, при этом основная камера имеет 12 мегапикселей, а фронтальная — пять мегапикселей.

СУХУМ, 2 дек — Sputnik. Новый телефон-раскладушку W2018 от Samsung поступит в продажу по цене, превышающей стоимость IPhone X, сообщает РИА Новости со ссылкой на Phandroid.

Как отмечает издание, "раскладушки" практически ушли в прошлое, но компания явно не хочет мириться с этим и пытается компенсировать устаревший формат современными характеристиками.

© Photo: Samsung Новый телефон-раскладушку W2018 от Samsung

Как подчеркивает автор статьи, слабым местом смартфона могут стать проблемы с программным обеспечением.

По данным издания, в первое время W2018 будут доступен только в Китае, причем по "абсурдной" цене — 2400 долларов, что примерно в полтора раза больше, чем стоит самая дорогая модель IPhone.