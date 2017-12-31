Новогодний стол: ТОП-10 блюд

Новогоднее застолье не для всех – сытое изобилие. В эти дни верующими соблюдается Рождественский пост, да и друзья-вегетарианцы могут заглянуть на огонек. Чтобы всем угодить, предлагаем то, без чего не обходится абхазское застолье, чтобы ваш вкусный постный стол был с абхазским акцентом.

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