Новогодний стол: ТОП-10 блюд

Новый Год – самый любимый праздник у подавляющего большинства россиян, который, по традиции, лучше всего отмечать в кругу семьи за праздничным столом. Спутник составил Топ-10 традиционных российских блюд для новогодней ночи.
Новогоднее застолье не для всех – сытое изобилие. В эти дни верующими соблюдается Рождественский пост, да и друзья-вегетарианцы могут заглянуть на огонек. Чтобы всем угодить, предлагаем то, без чего не обходится абхазское застолье, чтобы ваш вкусный постный стол был с абхазским акцентом.
Главный и традиционный атрибут Нового года в Абхазии, как и во всем мире – елка. Многие просто не могут себе представить праздник без нее. Sputnik сделал обзор соцсетей и собрал в одном материале яркие елки.
Информационное агентство и радио Sputnik Абхазия предлагает еженедельную афишу культурных событий.
Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров рассказал, что делают власти для возвращения в республику большого футбола.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии дороги Мехдиабад-Фатмаи-Горадиль и раскритиковал условия в заповеднике "Янардаг".
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"Железная дорога Молдовы" может закрыть 14 станций - проект вынесен на публичные обсуждения министерства экономики и инфраструктуры.
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон объявил 2018 год в стране годом развития туризма и народных ремесел.
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Производитель ID-карт проиграл в суде эстонской полиции – договор с ним был расторгнут из-за неудовлетворительного уровня безопасности.
Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров рассказал, что делают власти для возвращения в республику большого футбола.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии дороги Мехдиабад-Фатмаи-Горадиль и раскритиковал условия в заповеднике "Янардаг".
Минсельхоз Армении "одобрил" аномально теплую погоду: это хорошо для зелени и домашнего скота, который обеспечен кормом.