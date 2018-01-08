Выбери лучший фильм 2017 года

Подводим итоги 2017 года. Начинаем с важнейшего из искусств, кино. Мы взяли на себя риск составить шорт-лист из наиболее запомнившихся 9 фильмов, в которых есть и смех, и слезы, и любовь, закрученная фантастика и страшная мистика, лихие боевики и добрые сказки. Теперь выбор за вами!
Жеребьевка команд-участниц Чемпионата мира по футболу ConIFA-2018, который пройдет 31 мая 2018 года в Лондоне, состоялась в Северном Кипре в субботу 6 января.
В Лос-Анджелесе состоялась 75-я церемония вручения премии "Золотой глобус", которую часто называют репетицией "Оскара".
Политики, музыканты, артисты и просто красавица стали важными гостями Абхазии в 2017 году. Кто именно посетил республику и зачем, можете узнать из материала информационного агентства Sputnik Абхазия.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов посетил передовые позиции полка специального назначения ДНР и понаблюдал за военными учениями на полигоне.
Отказ Грузии от российского газа в 2018 году в пользу азербайджанского связан с тем, что Тбилиси ожидает получить значительный объем "голубого топлива" от транзита.
Трендом 2017 года в Армении стали частые звонки из разных стран мира: с легкой руки мошенников со счетов армянских абонентов снимались деньги.
С начала года в Казахстане выросла предельная оптовая цена на сжиженный нефтяной газ - Минэнерго объяснил это подорожанием на мировом рынке.
Уволились все сотрудники отдела аппарата правительства по делам ЕАЭС - Чиновники получили выговоры за упущения в законе о Таможенном кодексе.
Министерство внутренних дел Беларуси предупреждает граждан страны об активизации "топ-менеджеров" известной финансовой пирамиды.
Латвийцы сенсационно выиграли первый в 2018 году этап мирового тура по пляжному волейболу в Нидерландах.
Еврокомиссар по вопросам здравоохранения и безопасности пищевых продуктов поддержал позицию премьера Литвы о возобновлении политических отношений с Россией.
В Тирасполе появится новый храм во имя блаженной Матроны Московской. Архиепископ Савва совершил освящение креста и памятного камня на месте возведения церкви.
Глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев объявил о намерении посетить Таджикистан - ранее он заявлял, что его страна будет налаживать добрососедские отношения с Душанбе.
Президент Узбекистана Шавкат Миризеев назвал историческим соглашение правительства страны и госкорпорации "Росатом" о строительстве АЭС в республике.
Поправка к Кодексу об исполнительном производстве уже разрешит судебным исполнителям в Эстонии арестовывать часть минимального дохода должника.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов посетил передовые позиции полка специального назначения ДНР и понаблюдал за военными учениями на полигоне.
Отказ Грузии от российского газа в 2018 году в пользу азербайджанского связан с тем, что Тбилиси ожидает получить значительный объем "голубого топлива" от транзита.
Трендом 2017 года в Армении стали частые звонки из разных стран мира: с легкой руки мошенников со счетов армянских абонентов снимались деньги.