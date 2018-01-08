Выбери лучший фильм 2017 года

Подводим итоги 2017 года. Начинаем с важнейшего из искусств, кино. Мы взяли на себя риск составить шорт-лист из наиболее запомнившихся 9 фильмов, в которых есть и смех, и слезы, и любовь, закрученная фантастика и страшная мистика, лихие боевики и добрые сказки. Теперь выбор за вами!