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Встреча Нового года на Красной площади в Москве

Что такое посленовогодняя хандра и с чем ее есть

© Sputnik. Валерий Мельников
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Повышенная нервная нагрузка, банальное переедание и нехватка денег после январских каникул — подавляющее большинство людей впадает в постновогоднюю депрессию. Как справиться с хандрой – в материале РИА Новости.

Ирина Халецкая, РИА Новости

Салюты отгремели, салаты съедены. Праздник закончился, а значит, пора возвращаться в привычный жизненный ритм. Однако легко это сделать не получится.

Невроз выходного дня

"Новогодние праздники человек ждет и заранее к ним готовится. Но как показывает практика, какой бы бюджет ты не предусматривал, все равно потратишь больше", — говорит продавец сувенирных подарков в одном из торговых центров Москвы Анастасия Подорожная. Она делится наблюдениями: в конце декабря покупатели готовы смести с полок все, не особо задумываясь о цене. Этим, убеждена Анастасия, пользуются маркетологи, знающие, как "раскрутить" человека, только что получившего зарплату.

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После покупки подарков, продуктов и выпивки для праздничного стола, как правило, наступает "безденежный январь". "До десятых чисел февраля в магазинах пусто, потому что люди, отчаянно прогулявшие все сбережения, вероятно, пытаются выжить на одной лапше быстро приготовления", — шутит девушка.

Так или иначе, нехватка денег – одна из первых причин постновогодней депрессии. Психолог Александр Пятницкий отмечает, что многие люди не знают, чем заняться в праздничные дни. Поэтому каждый выбирает тот способ времяпрепровождения, на который ему хватает фантазии.

"Еще Виктор Франкл писал о таком психологическом феномене, как "невроз выходного дня". Одни начинают употреблять алкоголь, другие не встают из-за праздничного стола, а потом страдают от обжорства, третьи устраивают шоппинг и тратят деньги на все подряд. В современном обществе это один из способов развлечь себя", — считает Пятницкий.

Финансовый отчет сам себя не напишет

Декабрь — месяц усиленной активности на работе, что само по себе вызывает стресс и астению – истощение. "Если организм работает на повышенных оборотах, выполняя наказ "давай-давай, квартальный отчет не ждет", то к концу года организму уже не найти ресурсов для нормального существования и уж тем более празднования. Человек впадает в состояние меланхолии и хочет одного – лежать на диване, ничего не предпринимая", — поясняет психолог.

Как следствие – фрустрация, то есть потеря жизненных ориентиров. Так, по словам психолога, праздничное настроение, царящее вокруг, провоцирует резкий упадок настроения.

В попытках подвести итоги человек загоняет себя в еще большую тоску, размышляя о том, сколько всего не было сделано. Пятницкий советует в такие моменты сфокусироваться не на том, что не выполнено, а на том, что ждет в будущем.

Чрезмерные ожидания

В конце года большинство людей, по словам эксперта, попадают в так называемую "психологическую яму". К слову, она может появиться перед днем рождения.

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"Люди ожидают праздника, какой-то манны небесной. Психологическая точка: 31 декабря ровно в полночь, мы закричим "Ура!", откроем бутылки шампанского, и вот оно – придет счастье. А в реальности просто наступает 1 января, и ничего в жизни человека не меняется", — рассуждает психолог. И обращает внимание: если человек возлагал на эту точку большие надежды, и искренне верил, что чудо обязано ворваться под бой курантов, его может настичь разочарование.

"Как бы приземленно это ни звучало, чудо само по себе не произойдет. Для этого нужно просто включить голову и приложить усилия, а не жечь бумажки с желанием, бросать пепел в шампанское и ждать", — полагает он.

Никому не нужен

Праздничная шумиха вокруг невольно вызывает тревожность и ощущение одиночества. В первую очередь от этого не застрахованы те, кто планирует пойти в гости к друзьям и знакомым. Чужой семейный уют может спровоцировать тяжесть на душе: возникнет мысль, что ты никому не нужен и оставлен всем миром наедине с собой, объясняет психолог.

"Так срабатывает синдром "массовости" – раз все с семьями, значит, мне тоже нужно не отставать. В одночасье такое желание не сбудется, следовательно остается грустить о бесцельно прожитых годах. Однако переговорив с человеком, понимаешь: ему этого "семейного очага" на самом деле не так уж и хочется", — приводит пример Пятницкий.

Ведро салата оливье

Еще одна из вероятных причин хандры – физическая усталость. Когда выпито и съедено огромное количество всего самого вкусного и калорийного, начинается интоксикация организма. Диетолог Ольга Саларьева объясняет, что в этот момент падает жизненный тонус: объевшись, напившись, человек лежит как тюлень и чувствует себя плохо не столько душевно, сколько физически. У женщин вдобавок к этому появляются угрызения совести за набранные лишние килограммы, уточняет она.

Салат из овощей, фото из архива
CC0 / RitaE / Salad
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Кроме того, алкоголь, по ее словам, поднимает настроение и радует только в течение того периода, который он находится в организме. А вот проблема, которая побудила к распитию, никуда не исчезла.

Впрочем, эксперты уточняют, что "новогодняя хандра" не является проявлением клинической депрессии, которую надо лечить медикаментозно. Все это можно предотвратить: достаточно лишь умеренно есть и совмещать это с физическими нагрузками. Например, покататься на лыжах или коньках. Кроме того, нужно заранее продумать планы на праздники. Также важно тратить заранее отложенную сумму и не поддаваться на мимолетные желания. А главное – не ждать, что праздники что-то изменят в жизни.




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