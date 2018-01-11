Эксперты: биткоин может стать альтернативой валюте в некоторых странах

Несмотря на резкое падение биткоина, эксперты считают, что криптовалюта может найти себе применение в некоторых странах.

СУХУМ, 11 янв — Sputnik. Самая популярная в мире криптовалюта биткоин может успешно занять нишу "реальной" валюты в некоторых странах, сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад аналитиков американского банка Goldman Sachs.

© Fotolia/ Rdaniluk Стоимость биткоина упала до 13 тысяч долларов

В США, по мнению аналитиков, где транзакционные издержки невелики, а доллар стабилен, биткоин не может полностью раскрыть свой потенциал.

В то же время в странах Африки, к примеру, Демократической Республике Конго, где 90% процентов вкладов и займов делаются в иностранной валюте, или Зимбабве, где в 2015 году вообще вывели местную валюту из оборота, криптовалюта может найти себе применение, уверены аналитики Goldman Sachs. Кроме того, биткоин может оказаться полезен там, где правительства налагают жесткие ограничения на оборот иностранной валюты.

"В этих странах и тех частях финансовой системы, в которой деньги в недостаточной степени выполняют свои функции, биткоин и криптовалюты в целом могут стать конкурентоспособной альтернативой", — цитирует доклад Пандла и Химмельберга агентство Bloomberg.

Однако, если криптовалюты станут широко распространенным платежным средством, их рост не будет превышать нескольких процентов, и инвесторам не следует ожидать нынешних астрономических показателей, предупреждают аналитики Goldman Sachs.