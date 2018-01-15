Подводный мир: ученые предсказывают последствия глобального потепления

Учеными выбран для изучения промежуток в ближайшие 25 лет, так как тенденцию к потеплению на этом промежутке времени уже не удастся изменить никакими мерами.

СУХУМ, 15 янв — Sputnik. Глобальное потепление грозит десяткам миллионов людей оказаться в ближайшие 25 лет под угрозой, вызванной разливами рек, сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты исследований ученых, опубликованные в журнале Science Advances.

© Sputnik. Михаил Мордасов Глобальное изменение климата, и чем это грозит Абхазии

С увеличением температуры такие явления, как шторма и сильные ливни будут сильнее во многих частях света, в том числе и в Африке. Это, в свою очередь, значительно увеличит риск наводнений не связанных с повышением уровня Мирового океана. Для защиты населения таких регионов, как Центральная Европа, Африка, Центральная и Северная Америка, Индия, Пакистан, Индонезия и Китай, потребуется принять серьезные меры, считают исследователи.

В противном случае под ударами природных катаклизмов в будущем могут оказаться десятки миллионов человек. Так, по оценкам ученых, в США и Канаде число людей, проживающих в зоне риска, увеличится со ста тысяч до миллиона, а в Китае — достигнет 55 миллионов.

По словам ученых, период в 25 лет они выбрали, так как тенденцию к потеплению на этом промежутке времени уже не удастся изменить никакими мерами. "Все, что будет после этих 25 лет, зависит от того, что мы сделаем сегодня", — цитирует издание Scientific American одного из авторов исследования Андерса Леверманна.