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Подводный мир: ученые предсказывают последствия глобального потепления

© Sputnik / Томас Тхайцук
В мире
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Учеными выбран для изучения промежуток в ближайшие 25 лет, так как тенденцию к потеплению на этом промежутке времени уже не удастся изменить никакими мерами.

СУХУМ, 15 янв — Sputnik. Глобальное потепление грозит десяткам миллионов людей оказаться в ближайшие 25 лет под угрозой, вызванной разливами рек, сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты исследований ученых, опубликованные в журнале Science Advances.

Шторм в городе Сочи. Архивное фото
© Sputnik. Михаил Мордасов
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С увеличением температуры такие явления, как шторма и сильные ливни будут сильнее во многих частях света, в том числе и в Африке. Это, в свою очередь, значительно увеличит риск наводнений не связанных с повышением уровня Мирового океана. Для защиты населения таких регионов, как Центральная Европа, Африка, Центральная и Северная Америка, Индия, Пакистан, Индонезия и Китай, потребуется принять серьезные меры, считают исследователи.

В противном случае под ударами природных катаклизмов в будущем могут оказаться десятки миллионов человек. Так, по оценкам ученых, в США и Канаде число людей, проживающих в зоне риска, увеличится со ста тысяч до миллиона, а в Китае — достигнет 55 миллионов.

По словам ученых, период в 25 лет они выбрали, так как тенденцию к потеплению на этом промежутке времени уже не удастся изменить никакими мерами. "Все, что будет после этих 25 лет, зависит от того, что мы сделаем сегодня", — цитирует издание Scientific American одного из авторов исследования Андерса Леверманна.




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