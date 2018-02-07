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Ракета-носитель Falcon Heavy

Маск об электромобиле Tesla Roadste: движемся к поясу астероидов

© AFP 2018/ JIM WATSON
В мире
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Ракету-носителя Falcon Heavy успешно запустили во вторник с космодрома на мысе Канаверал (Флорида).

СУХУМ, 7 фев – Sputnik. Электромобиль Tesla Roadste покинул поле земного притяжения и начал движение к поясу астероидов по гелиоцентрической орбите, сообщает РИА Новости со ссылкой на владельца компании SpaceX Илона Маска.

"Третье включение двигателей прошло успешно. Превзошли орбиту Марса и движемся к поясу астероидов", — написал Маск в своем Twitter. Как и рассчитывали создатели, верхняя ступень ракеты-носителя с полезной нагрузкой в виде спортивного электромобиля покинула орбиту Земли ориентировочно через шесть часов после старта.

Успешный запуск новейшей ракеты-носителя Falcon Heavy состоялся во вторник с космодрома на мысе Канаверал (Флорида). Falcon Heavy создана на базе Falcon 9, ее первая ступень оснащена жидкостными ракетными двигателями Merlin, по девять в центральном и двух боковых разгонных блоках.

В свой первый испытательный полет ракета-носитель отправилась со спортивным автомобилем Tesla Roadster. Ракета вывела автомобиль, за рулем которого сидит манекен в скафандре, на гиперболическую орбиту Земли, после чего, согласно задумке SpaceX, он отправился в путешествие в далекий космос по гелиоцентрической орбите. Компания SpaceX вела прямую трансляцию запуска новой ракеты и приземления разгонных блоков ее первой ступени, а затем транслировала космический полет автомобиля.

 

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