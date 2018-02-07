13:10 07 Февраля 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 12°C
Прямой эфир
Поиск
Полицейские в Пекине

"Умные очки" помогли китайским полицейским задержать более 30 правонарушителей

© AFP 2018/ Goh Chai Hin
В мире
Получить короткую ссылку
5 0 0

По данным китайских СМИ, семь человек были задержаны по подозрению в участии в похищении и бегстве с места ДТП. Также были задержаны 26 человек за использование поддельных документов.

СУХУМ, 7 фев — Sputnik. Полиция китайской провинции Хэнань задержала более 30 человек при помощи нового типа "умных очков", сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Global Times.

Представитель местного подразделения по обеспечению общественной безопасности Чжанг Сяолэй сообщил, что информацию, полученную с помощью очков, сравнят с данными из базы. По его словам, благодаря новой технологии, которую используют полицейские, для распознавания лиц необходимо только одно изображение лица подозреваемого. Ранее правоохранительным органам нужно было получить несколько изображений с разных углов.

По данным СМИ, полицейские в "умных очках" следят за входами восточного вокзала Чжэнчжоу с прошлого четверга в связи с увеличением пассажиропотока перед китайским Новым годом. Ожидается, что число пассажиров в день может достигнуть 90 тысяч.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Военные учения Saber Strike 2017
    Поехали!

    США в рамках программы военной поддержки поставит в Латвию 62 тактических транспортных средства – на чем будут передвигаться войска?

  • Уличная толпа, архивное фото
    Вот были времена!

    Каждый третий литовец считает, что в советское время жилось лучше, показал опрос, проведенный по заказу Министерства иностранных дел Литвы.

  • Пенсионерка
    Пенсионная экономия

    Как в Молдове экономят на пенсионерах и лицах с ограниченными возможностями, отдаляя время выхода людей на заслуженный отдых.

  • Полиция производит проверку, архивное фото
    Миграционная амнистия

    Более 122 тысяч трудовых мигрантов из Таджикистана, совершивших административные правонарушения, амнистированы в России – сколько еще осталось?

  • Туристы в Москве
    Свобода снимка

    В Узбекистане туристам разрешили свободно фотографировать и снимать на видео общественные места, здания и сооружения.

  • Учебники русского языка
    Судьба русской школы

    Сегодня на общем собрании родителей учеников и представителей городских властей решится вопрос о закрытии последней русской школы города Кейла.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Заснеженная аллея на Воробьевых горах во время снегопада
Раз в сто лет: Москву завалило снегом
Нашествие по Хичкоку: тысячи птиц кружат над городом
Нашествие по Хичкоку: тысячи птиц кружат над Техасом
Происшествия в Абхазии в 2017 году
Тревожный вызов: МЧС Абхазии в 2017 году

Соцсети

Sputnikabkhazia