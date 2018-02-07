Подавить ВИЧ на месяц: вирусологи разработали лекарство

СУХУМ, 7 фев – Sputnik. Американские вирусологи разработали лекарство, единичная доза которого подавляет размножение вируса иммунодефицита на протяжении месяца и препятствует заражению ВИЧ на протяжении двух недель, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Communications. Об этом сообщает РИА Новости.
"Современные антиретровирусные терапии позволяют носителям ВИЧ вести полноценную жизнь, однако эта жизнь достается им не совсем бесплатно. Подобные лекарства дороги, токсичны, они постепенно теряют свою эффективность и нарушения режима тяжело сказываются на пациентах. Многие из этих проблем можно было бы решить, создав лекарство, которое действовало бы на организм на протяжении очень долгого времени", — пишут Говард Гендельман (Howard Gendelman) из университета Небраски в Омахе (США) и его коллеги.
Как объясняют ученые, сегодня больные ВИЧ могут прожить десятки лет благодаря приему антиретровирусных препаратов – веществ, подавляющих различные этапы репликации вируса в клетках тела. Так как они часто обладают сильными побочными эффектами, медики часто вынуждены прекращать их прием на несколько недель.
При прекращении их приема ВИЧ "вылезает из окопов" и начинает интенсивно копировать себя, зачастую возвращаясь к начальным масштабам инфекции за три или две недели. В последние годы ученые активно пытаются найти лекарства или антитела, которые помогали бы избежать подобной "контратаки" вируса, или позволяли бы "выгнать" вирус из клеток.
Гендельман и его коллеги разработали своеобразное промежуточное решение – им удалось модифицировать один из уже существующих препаратов, долутегравир, таким образом, что его молекулы продолжали подавлять размножение вируса в организме животных на протяжении очень долгого времени.
Для этого, как отмечают медики, им пришлось внести лишь минимальные изменения в структуру молекулы лекарства. В частности, они добавили к ней длинный углеводородный хвост, мешающий организму быстро разлагать их, и встроили их в нити полимера, который постепенно разлагается при попадании в кровоток.
Как показали эксперименты на мышах, небольшая доза наночастиц, изготовленных из подобного полимера, подавляет размножение вируса в уже зараженных грызунах на протяжении месяца, и защищает здоровых животных от заражения ВИЧ на протяжении как минимум двух недель.
Что интересно, подобная "упаковка" долутегравира, по словам ученых, повысила его активность в несколько десятков раз и продлила время жизни его молекул в кровотоке примерно в 5 раз, что позволило медикам заметно снизить дозу лекарства, которую они вводили в организм мышей.
Это практически полностью ликвидировало все побочные эффекты от приема этого лекарства, и снизило уровень его токсичности почти до нуля, что, как считают авторы статьи, дает их наночастицам большие шансы на прохождение клинических испытаний и быстрейшее попадание в медицинскую практику.
По словам Гендельмана, его команда уже начала предварительные опыты на обезьянах и пока они показывают, что их препарат не мешает нормальной работе иммунной системы и не вызывает других побочных эффектов.