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Еременко рассказал, как изменилось течение коронавирусной инфекции в Абхазии
Еременко рассказал, как изменилось течение коронавирусной инфекции в Абхазии
Начальник отделения анестезиологии и реанимации мобильного госпиталя Минобороны России в Сухуме Иван Еременко в эфире радио Sputnik рассказал об отличительных... 26.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-26T18:37+0300
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Еременко рассказал, как изменилось течение коронавирусной инфекции в Абхазии
Еременко рассказал, как изменилось течение коронавирусной инфекции в Абхазии
Эпидемиологическая ситуация в Абхазии остается сложной, уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией не спадает, степень тяжести течения болезни ухудшается, растет число летальных случаев, заявила главный санитарный врач республики Людмила Скорик на встрече с премьер-министром Александром Анквабом."Отличительные особенности течения инфекции заключаются в том, что мы имеем дело с "дельта" штаммом, а он протекает гораздо тяжелее и тяжесть состояния пациентов гораздо хуже. Но вот что касается нового штамма, "дельта плюс", ничего не могу сказать, потому как не было у нас такой возможности диагностировать. Резких ухудшений по течению заболевании, когда человек поступает и за два дня сгорел, такого мы не видим. Количество реанимационных больных остается большим, а заболеваемость, создается впечатление, что снижается, однако тяжелых больных остается по-прежнему много", - отметил Еременко.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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подкасты коронавирус, аудио

Еременко рассказал, как изменилось течение коронавирусной инфекции в Абхазии

18:37 26.11.2021
Радио
Еременко рассказал, как изменилось течение коронавирусной инфекции в Абхазии
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Начальник отделения анестезиологии и реанимации мобильного госпиталя Минобороны России в Сухуме Иван Еременко в эфире радио Sputnik рассказал об отличительных особенностях течения COVID-19 в Абхазии в этот период.
Эпидемиологическая ситуация в Абхазии остается сложной, уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией не спадает, степень тяжести течения болезни ухудшается, растет число летальных случаев, заявила главный санитарный врач республики Людмила Скорик на встрече с премьер-министром Александром Анквабом.
"Отличительные особенности течения инфекции заключаются в том, что мы имеем дело с "дельта" штаммом, а он протекает гораздо тяжелее и тяжесть состояния пациентов гораздо хуже. Но вот что касается нового штамма, "дельта плюс", ничего не могу сказать, потому как не было у нас такой возможности диагностировать. Резких ухудшений по течению заболевании, когда человек поступает и за два дня сгорел, такого мы не видим. Количество реанимационных больных остается большим, а заболеваемость, создается впечатление, что снижается, однако тяжелых больных остается по-прежнему много", - отметил Еременко.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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