https://sputnik-abkhazia.ru/20211129/ombudsmen-spravilas-o-nuzhdakh-psikhiatricheskoy-bolnitsy-v-gulrypshe-1036526343.html
Омбудсмен справилась о нуждах психиатрической больницы в Гулрыпше
Омбудсмен справилась о нуждах психиатрической больницы в Гулрыпше
СУХУМ, 29 ноя - Sputnik. Уполномоченная по правам человека Абхазии Асида Шакрыл посетила специализированную психоневрологическую больницу, расположенную в... 29.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-29T14:35+0300
2021-11-29T14:35+0300
2021-11-29T15:31+0300
в абхазии
новости
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СУХУМ, 29 ноя - Sputnik. Уполномоченная по правам человека Абхазии Асида Шакрыл посетила специализированную психоневрологическую больницу, расположенную в Гулрыпше, сообщает офис омбудсмена.Шакрыл обсудила с врио главного врача Ириной Ануа проблемы, стоящие перед медучреждением. Одна из них - нехватка персонала: в больнице предусмотрено 192 штатных единицы, а реально работает 40 человек При этом, из восьми врачей-психиатров трое старше 85 лет и, согласно эпидограничениям, не работают в период пандемии. К тому же "один из врачей либо в отпуске, либо болеет", и таким образом, на всю больницу, сменяя друг друга, работают только три врача.Ануа рассказала также, что есть потребность и в среднем медицинском персонале – медсестрах, санитарах, санитарках, а также сотрудниках хозблока.Что касается обеспечения медикаментами, по словам Ирины Ануа, пациенты обеспечены препаратами для неотложной помощи. Соматические больные также получают необходимое лечение, в случае отсутствия требуемых препаратов - аналогами. Если нужны специфические препараты, формируются заявки в Минздрав.Заявки на медицинские препараты делаются ежеквартально, в смете предусматривается сумма, но получают только медикаментами (360 тысяч рублей в месяц).На лечение одного пациента в день уходит минимум 98 рублей, если больной тяжелый, требуются дорогостоящие препараты. Медики отмечают подорожание лекарств.В 2021 году обеспечение лекарствами выполняется на 45%. "При этом, в 2021 году не было ситуации, при которой больница не получила необходимые препараты. Родственники стационарных пациентов обеспечивают препаратами на 10%. Амбулаторные больные сами обеспечивают себя лекарствами", - говорится в сообщении.На инвалидов с российским гражданством распространяется программа по льготному обеспечению медикаментами.В психбольнице сообщили, что существуют проблемы в оформлении документов на ввоз транквилизаторов. К тому же, в больнице нет препаратов нового поколения, есть традиционные психиатрические препараты.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211129/v-psikhbolnitse-abkhazii-vyyavili-bolee-30-sluchaev-covid-19-sredi-patsientov-1036524122.html
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новости
СУХУМ, 29 ноя - Sputnik. Уполномоченная по правам человека Абхазии Асида Шакрыл посетила специализированную психоневрологическую больницу, расположенную в Гулрыпше, сообщает офис омбудсмена.
Шакрыл обсудила с врио главного врача Ириной Ануа проблемы, стоящие перед медучреждением. Одна из них - нехватка персонала: в больнице предусмотрено 192 штатных единицы, а реально работает 40 человек При этом, из восьми врачей-психиатров трое старше 85 лет и, согласно эпидограничениям, не работают в период пандемии. К тому же "один из врачей либо в отпуске, либо болеет", и таким образом, на всю больницу, сменяя друг друга, работают только три врача.
Ануа рассказала также, что есть потребность и в среднем медицинском персонале – медсестрах, санитарах, санитарках, а также сотрудниках хозблока.
Что касается обеспечения медикаментами, по словам Ирины Ануа, пациенты обеспечены препаратами для неотложной помощи. Соматические больные также получают необходимое лечение, в случае отсутствия требуемых препаратов - аналогами. Если нужны специфические препараты, формируются заявки в Минздрав.
Заявки на медицинские препараты делаются ежеквартально, в смете предусматривается сумма, но получают только медикаментами (360 тысяч рублей в месяц).
На лечение одного пациента в день уходит минимум 98 рублей, если больной тяжелый, требуются дорогостоящие препараты. Медики отмечают подорожание лекарств.
В 2021 году обеспечение лекарствами выполняется на 45%.
"При этом, в 2021 году не было ситуации, при которой больница не получила необходимые препараты. Родственники стационарных пациентов обеспечивают препаратами на 10%. Амбулаторные больные сами обеспечивают себя лекарствами", - говорится в сообщении.
На инвалидов с российским гражданством распространяется программа по льготному обеспечению медикаментами.
В психбольнице сообщили, что существуют проблемы в оформлении документов на ввоз транквилизаторов. К тому же, в больнице нет препаратов нового поколения, есть традиционные психиатрические препараты.