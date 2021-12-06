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https://sputnik-abkhazia.ru/20211206/put-importa-kak-tovary-popadayut-v-abkhaziyu--1036611621.html
Путь импорта: как товары попадают в Абхазию
Путь импорта: как товары попадают в Абхазию
Товарооборот в Абхазии осуществляется тремя видами транспорта - автомобильным, морским и железнодорожным. 06.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-06T12:20+0300
2021-12-06T12:30+0300
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Из них более востребован автомобильный, именно на него приходится 78% всего импорта. За 10 месяцев 2021 года было перемещено грузов на сумму 22,9 миллиардов рублей. Это связано с низким уровнем инфраструктурного обеспечения других видов транспорта.На втором месте железнодорожный транспорт - 16% всех грузов, которые попадают в республику. За 10 месяцев 2021 года вагонами в республику доставили грузы и товары на сумму 4,4 миллиарда рублей. Преимущество это вида транспорта перед автотранспортом очевидно - возможность разом перевозить большие объемы грузов.Наименьший объем импорта идет через морской транспорт - всего 6%. За 10 месяцев 2021 года морем в Абхазию доставили грузы на сумму 1,6 миллиардов рублей.Преимущество, как отмечают в Абхазском морском пароходстве, заключается в дешевизне и минимальных рисках, связанных с потерей груза.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211129/importnoe-delo--kak-tovary-popadayut-v-abkhaziyu-1036507547.html
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экономика, инфографика, импорт, абхазия, мультимедиа

Путь импорта: как товары попадают в Абхазию

12:20 06.12.2021 (обновлено: 12:30 06.12.2021)
© Sputnik / Леон Гуния Виды грузоперевозок
Виды грузоперевозок - Sputnik Абхазия, 1920, 06.12.2021
© Sputnik / Леон Гуния
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Товарооборот в Абхазии осуществляется тремя видами транспорта - автомобильным, морским и железнодорожным.
Виды грузоперевозок - Sputnik Абхазия
Виды грузоперевозок - Sputnik Абхазия
Из них более востребован автомобильный, именно на него приходится 78% всего импорта. За 10 месяцев 2021 года было перемещено грузов на сумму 22,9 миллиардов рублей. Это связано с низким уровнем инфраструктурного обеспечения других видов транспорта.
Пограничный пост Псоу на въезде в Республику Абхазия. - Sputnik Абхазия, 1920, 29.11.2021
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На втором месте железнодорожный транспорт - 16% всех грузов, которые попадают в республику. За 10 месяцев 2021 года вагонами в республику доставили грузы и товары на сумму 4,4 миллиарда рублей. Преимущество это вида транспорта перед автотранспортом очевидно - возможность разом перевозить большие объемы грузов.
Наименьший объем импорта идет через морской транспорт - всего 6%. За 10 месяцев 2021 года морем в Абхазию доставили грузы на сумму 1,6 миллиардов рублей.
Преимущество, как отмечают в Абхазском морском пароходстве, заключается в дешевизне и минимальных рисках, связанных с потерей груза.
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