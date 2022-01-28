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Автомобиль без номеров сгорел в Гудауте
Автомобиль без номеров сгорел в Гудауте
Инцидент произошел в Гудауте вблизи поворота на Лыхны утром 28 января. 28.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-28T10:31+0300
2022-01-28T10:31+0300
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СУХУМ, 28 янв – Sputnik, Бадри Есиава. Автомобиль ВАЗ-2110 без номеров сгорел в Гудауте вблизи лыхненского перекрестка.Сигнал о возгорании поступил на пульт пожарно-спасательной части города Гудаута и Гудаутского района МЧС Абхазии утром в пятницу, 28 января, сообщили в пресс-службе ведомства. Пожарные потушили горевшую машину.В пресс-службе также уточнили, что автомобиль был без номерных знаков и личность владельца неизвестна. По предварительным данным, транспорт загорелся из-за замыкания электропроводки. Пострадавших нет.
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новости, мчс абхазии
Автомобиль без номеров сгорел в Гудауте
10:31 28.01.2022 (обновлено: 12:52 28.01.2022)
Инцидент произошел в Гудауте вблизи поворота на Лыхны утром 28 января.
СУХУМ, 28 янв – Sputnik, Бадри Есиава. Автомобиль ВАЗ-2110 без номеров сгорел в Гудауте вблизи лыхненского перекрестка.
Сигнал о возгорании поступил на пульт пожарно-спасательной части города Гудаута и Гудаутского района МЧС Абхазии утром в пятницу, 28 января, сообщили в пресс-службе ведомства. Пожарные потушили горевшую машину.
В пресс-службе также уточнили, что автомобиль был без номерных знаков и личность владельца неизвестна.
По предварительным данным, транспорт загорелся из-за замыкания электропроводки. Пострадавших нет.