https://sputnik-abkhazia.ru/20220128/avtomobil-bez-nomernykh-znakov-sgorel-v-gudaute-1037324533.html

Автомобиль без номеров сгорел в Гудауте

Автомобиль без номеров сгорел в Гудауте

Инцидент произошел в Гудауте вблизи поворота на Лыхны утром 28 января. 28.01.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 28 янв – Sputnik, Бадри Есиава. Автомобиль ВАЗ-2110 без номеров сгорел в Гудауте вблизи лыхненского перекрестка.Сигнал о возгорании поступил на пульт пожарно-спасательной части города Гудаута и Гудаутского района МЧС Абхазии утром в пятницу, 28 января, сообщили в пресс-службе ведомства. Пожарные потушили горевшую машину.В пресс-службе также уточнили, что автомобиль был без номерных знаков и личность владельца неизвестна. По предварительным данным, транспорт загорелся из-за замыкания электропроводки. Пострадавших нет.

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новости, мчс абхазии