https://sputnik-abkhazia.ru/20220128/medvedev-obyasnil-pochemu-rossiya-ne-vvodit-lokdaun-pri-omikrone-1037323763.html

Медведев объяснил, почему Россия не вводит локдаун при "омикроне"

Медведев объяснил, почему Россия не вводит локдаун при "омикроне"

Обнаруженный на юге Африки в ноябре 2021 года омикрон-штамм коронавируса быстро распространился по миру, вызвав взрывной рост заболеваемости во многих странах. 28.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-28T08:45+0300

2022-01-28T08:45+0300

2022-01-28T11:16+0300

новости

россия

мировая пандемия коронавируса covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/01/1b/1037318805_0:262:2920:1905_1920x0_80_0_0_122b58cabfff75b5be2cfcdb448e8d2f.jpg

СУХУМ, 28 янв – Sputnik. Локдаун был необходим на первой стадии пандемии коронавируса, но сейчас, в условиях появления новых штаммов, смысла в нем нет, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости и другим ведущим российским СМИ."Сейчас смысла в локдауне нет, особенно в условиях появления новых штаммов. Поэтому несмотря на очень большой рост заболеваемости в той же самой Москве, локдаун не объявляется, потому что это бессмысленно", – сказал Медведев. Он подчеркнул, что если бы "удалось всех запереть на две недели в квартирах, то действительно вирус бы умер", потому что патоген живет только в человеческой среде, "но это сделать невозможно", во-первых, потому что людям надо оказывать медицинскую помощь, а во-вторых, это невозможно и по социальным причинам.По словам Медведева, лоукдаун был необходим на первой стадии появления этого заболевания, потому что не было понимания, "что это такое и как с этим бороться".При этом локдаун будет оправданным, если появится крайне опасный высокопатогенный вариант коронавируса, считает замглавы Совбеза."На будущее, как мне представляется, вряд ли локдаун оправдан. Хотя никогда не говори "никогда". Можно себе, наверное, представить, к сожалению, ситуацию, когда появляется высококонтагиозный, высокопатогенный, очень опасный штамм, такой опасный, что опаснее некуда. И в этом случае приходится объявлять о том, что вешается замок. Но я надеюсь, что этого не произойдет", – добавил он.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220127/v-ses-abkhazii-svyazali-rost-zabolevaemosti-s-rasprostraneniem-omikron-shtamma-1037302843.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220127/bolee-600-novykh-sluchaev-covid-19-zafiksirovano-v-abkhazii-1037323248.html

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, россия, мировая пандемия коронавируса covid-19