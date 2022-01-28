https://sputnik-abkhazia.ru/20220128/medvedev-obyasnil-pochemu-rossiya-ne-vvodit-lokdaun-pri-omikrone-1037323763.html
Медведев объяснил, почему Россия не вводит локдаун при "омикроне"
Медведев объяснил, почему Россия не вводит локдаун при "омикроне"
Обнаруженный на юге Африки в ноябре 2021 года омикрон-штамм коронавируса быстро распространился по миру, вызвав взрывной рост заболеваемости во многих странах. 28.01.2022, Sputnik Абхазия
2022-01-28T08:45+0300
2022-01-28T08:45+0300
2022-01-28T11:16+0300
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СУХУМ, 28 янв – Sputnik. Локдаун был необходим на первой стадии пандемии коронавируса, но сейчас, в условиях появления новых штаммов, смысла в нем нет, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости и другим ведущим российским СМИ."Сейчас смысла в локдауне нет, особенно в условиях появления новых штаммов. Поэтому несмотря на очень большой рост заболеваемости в той же самой Москве, локдаун не объявляется, потому что это бессмысленно", – сказал Медведев. Он подчеркнул, что если бы "удалось всех запереть на две недели в квартирах, то действительно вирус бы умер", потому что патоген живет только в человеческой среде, "но это сделать невозможно", во-первых, потому что людям надо оказывать медицинскую помощь, а во-вторых, это невозможно и по социальным причинам.По словам Медведева, лоукдаун был необходим на первой стадии появления этого заболевания, потому что не было понимания, "что это такое и как с этим бороться".При этом локдаун будет оправданным, если появится крайне опасный высокопатогенный вариант коронавируса, считает замглавы Совбеза."На будущее, как мне представляется, вряд ли локдаун оправдан. Хотя никогда не говори "никогда". Можно себе, наверное, представить, к сожалению, ситуацию, когда появляется высококонтагиозный, высокопатогенный, очень опасный штамм, такой опасный, что опаснее некуда. И в этом случае приходится объявлять о том, что вешается замок. Но я надеюсь, что этого не произойдет", – добавил он.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220127/v-ses-abkhazii-svyazali-rost-zabolevaemosti-s-rasprostraneniem-omikron-shtamma-1037302843.html
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новости, россия, мировая пандемия коронавируса covid-19
Медведев объяснил, почему Россия не вводит локдаун при "омикроне"
08:45 28.01.2022 (обновлено: 11:16 28.01.2022)
Обнаруженный на юге Африки в ноябре 2021 года омикрон-штамм коронавируса быстро распространился по миру, вызвав взрывной рост заболеваемости во многих странах.
СУХУМ, 28 янв – Sputnik.
Локдаун был необходим на первой стадии пандемии коронавируса, но сейчас, в условиях появления новых штаммов, смысла в нем нет, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости
и другим ведущим российским СМИ.
"Сейчас смысла в локдауне нет, особенно в условиях появления новых штаммов. Поэтому несмотря на очень большой рост заболеваемости в той же самой Москве, локдаун не объявляется, потому что это бессмысленно", – сказал Медведев.
Он подчеркнул, что если бы "удалось всех запереть на две недели в квартирах, то действительно вирус бы умер", потому что патоген живет только в человеческой среде, "но это сделать невозможно", во-первых, потому что людям надо оказывать медицинскую помощь, а во-вторых, это невозможно и по социальным причинам.
По словам Медведева, лоукдаун был необходим на первой стадии появления этого заболевания, потому что не было понимания, "что это такое и как с этим бороться".
"У нас не было вакцин, не было технологий, не было системы кризисного реагирования. Не было даже нормально развернутой системы оказания стационарной медицинской помощи, хотя она у нас была лучше, на самом деле, чем, например, в Европе, потому что она еще осталась с советских времен. Но все-таки коек-то не хватало, это понятно. И поэтому локдаун в этом случае сыграл свою положительную роль", – отметил Медведев.
При этом локдаун будет оправданным, если появится крайне опасный высокопатогенный вариант коронавируса, считает замглавы Совбеза.
"На будущее, как мне представляется, вряд ли локдаун оправдан. Хотя никогда не говори "никогда". Можно себе, наверное, представить, к сожалению, ситуацию, когда появляется высококонтагиозный, высокопатогенный, очень опасный штамм, такой опасный, что опаснее некуда. И в этом случае приходится объявлять о том, что вешается замок. Но я надеюсь, что этого не произойдет", – добавил он.