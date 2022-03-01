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Ахба рассказала, какую погоду ждать от первой половины марта в Абхазии

Ахба рассказала, какую погоду ждать от первой половины марта в Абхазии

Когда в Абхазии установится по-весеннему теплая погода, а в какие мартовские дни ждать дождя, в эфире радио sputnik рассказала главный специалист-метеоролог... 01.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-01T10:21+0300

2022-03-01T10:21+0300

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Ахба рассказала, какую погоду ждать от первой половины марта в Абхазии Ахба рассказала, какую погоду ждать от первой половины марта в Абхазии

Первая половина марта будет напоминать погоду зимы, февраля, подчеркнула Ахба."В первые числа марта погода уже будет неустойчивой. Ночные температуры будут опускаться до +4 градусов. Дневные будут от +8 до +12 градусов. Ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. В предгорных районах – снег", – рассказала Ахба.По словам метеоролога, после первой декады марта погода прояснится и температуры будут повышаться. Ночные температуры поднимутся от +4 до +9 градусов, а дневные – от +8 до +14 градусов.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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