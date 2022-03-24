https://sputnik-abkhazia.ru/20220324/kochetkov-o-bezhentsakh-iz-ukrainy-evropa-stremitelno-pokidaet-zonu-komforta--1038279533.html
Кочетков о беженцах из Украины: Европа стремительно покидает зону комфорта
Кочетков о беженцах из Украины: Европа стремительно покидает зону комфорта
Оплату за российский газ Европа должна производить в рублях, а беженцы из Украины привносят свои порядки на улицы европейских городов. Чем это чревато, в... 24.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-24T14:21+0300
2022-03-24T14:21+0300
2022-03-24T14:21+0300
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Кочетков о беженцев из Украины: Европа стремительно покидает зону комфорта
Кочетков о беженцев из Украины: Европа стремительно покидает зону комфорта
Последние события складываются в крайне неприятный паззл для стран Евросоюза: намерение России отныне продавать свой газ за рубли, возможный ответ России на опасные польские военно-политические устремления и огромный наплыв украинских мигрантов, который может стать настоящим "троянским конем" для Евросоюза. Об этом в студии радио Sputnik Беларусь рассуждает координатор Международной гражданской инициативы "Русский союз", писатель Алексей Кочетков."Еще вчера европейские политики высказывались о том, что, дескать, Россия обязана поставлять нам свой газ в полном объеме, но деньги мы за это платить не будем, а будем отправлять их на счета, к которым Россия доступа иметь не будет. При этом Россия обязана платить Украине долларами за транзит газа через ее территорию. Вопрос: зачем России все это нужно?" - сказал эксперт.Говоря о политике Польши, Кочетков отметил, что согласно своей исторической традиции, польские власти по-прежнему ищут врагов близко, а друзей далеко, что неоднократно приводило к тому, что далекие друзья их просто "кидали".Не добавляют комфорта Европе и украинские беженцы – некоторая часть из них, выросшая в условиях постмайданного хамства и цинизма, склонна к фрондированию и агрессивному "качанию прав"."Эти люди за последние восемь лет привыкли жить в режиме безнаказанности, привыкли вытирать ноги обо всех и вся, навязывать свою исключительность окружающим. Теперь они эту практику пытаются перенести на улицы Варшавы, Берлина, Брюсселя и прочих европейских городов", – отметил собеседник Sputnik.Подробности слушайте в аудиофайле.
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подкасты спецоперация россии в донбассе, украина, донбасс, белоруссия, европа, аудио
Кочетков о беженцах из Украины: Европа стремительно покидает зону комфорта
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Оплату за российский газ Европа должна производить в рублях, а беженцы из Украины привносят свои порядки на улицы европейских городов. Чем это чревато, в интервью Spurnik Беларусь рассуждает российский эксперт Алексей Кочетков.
Последние события складываются в крайне неприятный паззл для стран Евросоюза: намерение России отныне продавать свой газ за рубли, возможный ответ России на опасные польские военно-политические устремления и огромный наплыв украинских мигрантов, который может стать настоящим "троянским конем" для Евросоюза. Об этом в студии радио Sputnik Беларусь
рассуждает координатор Международной гражданской инициативы "Русский союз", писатель Алексей Кочетков.
"Еще вчера европейские политики высказывались о том, что, дескать, Россия обязана поставлять нам свой газ в полном объеме, но деньги мы за это платить не будем, а будем отправлять их на счета, к которым Россия доступа иметь не будет. При этом Россия обязана платить Украине долларами за транзит газа через ее территорию. Вопрос: зачем России все это нужно?" - сказал эксперт.
Говоря о политике Польши, Кочетков отметил, что согласно своей исторической традиции, польские власти по-прежнему ищут врагов близко, а друзей далеко, что неоднократно приводило к тому, что далекие друзья их просто "кидали".
Не добавляют комфорта Европе и украинские беженцы – некоторая часть из них, выросшая в условиях постмайданного хамства и цинизма, склонна к фрондированию и агрессивному "качанию прав".
"Эти люди за последние восемь лет привыкли жить в режиме безнаказанности, привыкли вытирать ноги обо всех и вся, навязывать свою исключительность окружающим. Теперь они эту практику пытаются перенести на улицы Варшавы, Берлина, Брюсселя и прочих европейских городов", – отметил собеседник Sputnik.
Подробности слушайте в аудиофайле.