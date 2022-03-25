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Бурляев о спецоперации: Россия на сутки опередила планы Украины об уничтожении ДНР и ЛНР

Бурляев о спецоперации: Россия на сутки опередила планы Украины об уничтожении ДНР и ЛНР

Депутат Госдумы России Николай Бурляев в эфире радио Sputnik высоко оценил своевременные действия президента Путина, не допустившего вторжения Украины в ДНР и... 25.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-25T10:10+0300

2022-03-25T10:10+0300

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Бурляев о спецоперации России по защите Донбасса Бурляев о спецоперации России по защите Донбасса

Россия проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. По мнению депутата Госдумы России Николая Бурляева, после признания Москвой независимости донбасских республик было неясно, как именно будут развиваться события, оставалось лишь доверять планам президента РФ Владимира Путина."Люди обычные не могли предполагать, что последует за этим решением. Мы могли только доверять планам нашего главнокомандующего, которые он решил осуществить. Люди публичные были все время на поверхности информационной жизни России, поэтому такое ощущение, что их уехало много. Нет! Уехали очень немногие люди. И это абсолютно естественный процесс. Всегда в любом обществе, в любом народе, в России тоже были те, кто хочет жить по законам наших предков, основываясь на наших традициях, люди патриотичные, преданные Отечеству, и есть люди другого сорта, которые больше воздыхают о западных кущах. Такие люди были всегда", – отметил парламентарий. Бурляев уверен, что сейчас идет отделение зерен от плевел, и нельзя говорить о том, что украинцы относятся негативно ко всему русскому. "Украина – моя земля, моя прародина, но все же есть зомбированная часть украинского народа, и украинская интеллигенция должна понимать, что это она допустила появление отрицательных образов русских в одеждах красноармейцев, нквдшников. Уже давно известно, что мы, Россия, Путин, наша армия опередили на сутки уже подписанные украинским руководством планы о вторжении в ДНР и ЛНР, которые смели бы за три дня с лица земли и пошли дальше на Кремль. Был разработан четкий план. Эти известия были у Путина, он всего на сутки опередил. Другого пути, видимо, не было", – сказал депутат, комментируя настроения в украинском обществе после начала спецоперации.Политик высоко оценил своевременные действия президента Путина, не допустившего вторжения Украины в ДНР и ЛНР, и подчеркнул безальтернативность таких действий.

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