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Российская авиация сбила пять украинских истребителей за сутки
Российская авиация сбила пять украинских истребителей за сутки
Российские войска наносят удары только по военным объектам – в течение суток 27 марта оперативно-тактическая авиация и ракетные войска России поразили 36... 28.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-28T10:49+0300
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СУХУМ, 28 мар – Sputnik. Российская авиация и средства противовоздушной обороны за сутки сбили четыре украинских самолета Су-24 и один Су-27, сообщает официальный Telegram-канал Министерства обороны России.Помимо этого, российскими войсками было уничтожено 19 украинских беспилотников, а также пять ракет реактивной системы залпового огня "Смерч" в районе аэродрома Чернобаевка в Херсонской области. В течение суток российские войска поразили 36 военных объектов ВСУ, среди них два пункта управления, три склада боеприпасов и два склада горюче-смазочных материалов, два зенитных ракетных комплекса, одна установка реактивной системы залпового огня и и 23 района сосредоточения украинской боевой техники. Также в ведомстве добавили, что российские войска вклинилась на два километра в глубь обороны 95-й десантно-штурмовой бригады украинских вооруженных сил и вышли к южным окраинам населенного пункта Новоселовка, а подразделения ЛНР продвинулись на пять километров, получив контроль над населенными пунктами Ивановка и Новосадовое.Военная спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. За это время российские войска уничтожили 308 беспилотных летательных аппаратов, 1713 танков и других боевых бронированных машин, 170 установок реактивных систем залпового огня, 715 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1557 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220328/russkie-dolzhny-tam-uvyaznut-kak-ssha-podogrevayut-konflikt-na-ukraine--1038354592.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220328/v-dnr-zayavili-chto-u-ukrainskikh-voennykh-zakanchivayutsya-boepripasy-1038354072.html
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Российская авиация сбила пять украинских истребителей за сутки
10:49 28.03.2022 (обновлено: 11:09 28.03.2022) Подписаться на
Российские войска наносят удары только по военным объектам – в течение суток 27 марта оперативно-тактическая авиация и ракетные войска России поразили 36 военных объектов Украины.
СУХУМ, 28 мар – Sputnik.
Российская авиация и средства противовоздушной обороны за сутки сбили четыре украинских самолета Су-24 и один Су-27, сообщает
официальный Telegram-канал Министерства обороны России.
"Авиацией и средствами противовоздушной обороны российских воздушно-космических сил за сутки сбиты в воздухе четыре самолета Су-24 военно-воздушных сил Украины над Черниговской областью, из них два в районе Репки, еще два в районе Городня. В районе Краматорска Донецкой области сбит один украинский истребитель Су-27", – говорится в сообщении.
Помимо этого, российскими войсками было уничтожено 19 украинских беспилотников, а также пять ракет реактивной системы залпового огня "Смерч" в районе аэродрома Чернобаевка в Херсонской области.
В течение суток российские войска поразили 36 военных объектов ВСУ, среди них два пункта управления, три склада боеприпасов и два склада горюче-смазочных материалов, два зенитных ракетных комплекса, одна установка реактивной системы залпового огня и и 23 района сосредоточения украинской боевой техники.
Также в ведомстве добавили, что российские войска вклинилась на два километра в глубь обороны 95-й десантно-штурмовой бригады украинских вооруженных сил и вышли к южным окраинам населенного пункта Новоселовка, а подразделения ЛНР продвинулись на пять километров, получив контроль над населенными пунктами Ивановка и Новосадовое.
Военная спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. За это время российские войска уничтожили 308 беспилотных летательных аппаратов, 1713 танков и других боевых бронированных машин, 170 установок реактивных систем залпового огня, 715 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1557 единиц специальной военной автомобильной техники.