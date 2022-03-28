https://sputnik-abkhazia.ru/20220328/rossiyskaya-aviatsiya-sbila-pyat-ukrainskikh-istrebiteley-za-sutki-1038355854.html

Российская авиация сбила пять украинских истребителей за сутки

Российская авиация сбила пять украинских истребителей за сутки

Российские войска наносят удары только по военным объектам – в течение суток 27 марта оперативно-тактическая авиация и ракетные войска России поразили 36... 28.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-28T10:49+0300

2022-03-28T10:49+0300

2022-03-28T11:09+0300

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СУХУМ, 28 мар – Sputnik. Российская авиация и средства противовоздушной обороны за сутки сбили четыре украинских самолета Су-24 и один Су-27, сообщает официальный Telegram-канал Министерства обороны России.Помимо этого, российскими войсками было уничтожено 19 украинских беспилотников, а также пять ракет реактивной системы залпового огня "Смерч" в районе аэродрома Чернобаевка в Херсонской области. В течение суток российские войска поразили 36 военных объектов ВСУ, среди них два пункта управления, три склада боеприпасов и два склада горюче-смазочных материалов, два зенитных ракетных комплекса, одна установка реактивной системы залпового огня и и 23 района сосредоточения украинской боевой техники. Также в ведомстве добавили, что российские войска вклинилась на два километра в глубь обороны 95-й десантно-штурмовой бригады украинских вооруженных сил и вышли к южным окраинам населенного пункта Новоселовка, а подразделения ЛНР продвинулись на пять километров, получив контроль над населенными пунктами Ивановка и Новосадовое.Военная спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. За это время российские войска уничтожили 308 беспилотных летательных аппаратов, 1713 танков и других боевых бронированных машин, 170 установок реактивных систем залпового огня, 715 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1557 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220328/russkie-dolzhny-tam-uvyaznut-kak-ssha-podogrevayut-konflikt-na-ukraine--1038354592.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220328/v-dnr-zayavili-chto-u-ukrainskikh-voennykh-zakanchivayutsya-boepripasy-1038354072.html

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