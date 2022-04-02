https://sputnik-abkhazia.ru/20220402/lyubitelskoy-futbol-kakim-budet-vtoroy-chempionat-lfl-abkhazii-1038438722.html

Любительской футбол: каким будет второй чемпионат ЛФЛ Абхазии

Любительской футбол: каким будет второй чемпионат ЛФЛ Абхазии

В рамках любительской футбольной лиги Федерация футбола Абхазии и компания Apsnу Sports Group стремятся сделать футбол более массовым и популярным спортом в... 02.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-02T01:55+0300

2022-04-02T01:55+0300

2022-04-02T02:54+0300

спорт

футбол

абхазия

новости

пресс-центр

видео

мультимедиа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/02/1038444027_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_250b9ef22b32ea87179db8448be0349c.jpg

Первой игрой второго чемпионата любительской футбольной лиги станет игра между командами "Легион" и "Леон", которая пройдет 2 апреля в 16:00 на стадионе "Совмин".Идея о создании любительской футбольной лиги была реализована в 2021 году, тогда в чемпионате принимало участие 26 команд.В этом году чемпионат будет разделен на две лиги – премьер-лигу, в которой участвует 12 команд, и первую лигу, в ней будет играть 10 команд. Матчи проводятся в два круга, команды играют друг с другом по два раза, и в итоге участники турнира проведут по 22 матча.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220401/vtoroy-sezon-lyubitelskoy-futbolnoy-ligi-otkroetsya-na-stadione-sovmin-1038432588.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

спорт, футбол, абхазия, новости, видео, мультимедиа