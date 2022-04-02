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Любительской футбол: каким будет второй чемпионат ЛФЛ Абхазии
Любительской футбол: каким будет второй чемпионат ЛФЛ Абхазии
В рамках любительской футбольной лиги Федерация футбола Абхазии и компания Apsnу Sports Group стремятся сделать футбол более массовым и популярным спортом в... 02.04.2022, Sputnik Абхазия
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Первой игрой второго чемпионата любительской футбольной лиги станет игра между командами "Легион" и "Леон", которая пройдет 2 апреля в 16:00 на стадионе "Совмин".Идея о создании любительской футбольной лиги была реализована в 2021 году, тогда в чемпионате принимало участие 26 команд.В этом году чемпионат будет разделен на две лиги – премьер-лигу, в которой участвует 12 команд, и первую лигу, в ней будет играть 10 команд. Матчи проводятся в два круга, команды играют друг с другом по два раза, и в итоге участники турнира проведут по 22 матча.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220401/vtoroy-sezon-lyubitelskoy-futbolnoy-ligi-otkroetsya-na-stadione-sovmin-1038432588.html
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Любительской футбол: каким будет второй чемпионат ЛФЛ Абхазии
01:55 02.04.2022 (обновлено: 02:54 02.04.2022)
В рамках любительской футбольной лиги Федерация футбола Абхазии и компания Apsnу Sports Group стремятся сделать футбол более массовым и популярным спортом в республике.
Первой игрой второго чемпионата любительской футбольной лиги станет игра между командами "Легион" и "Леон", которая пройдет 2 апреля в 16:00 на стадионе "Совмин".
Идея о создании любительской футбольной лиги была реализована в 2021 году, тогда в чемпионате принимало участие 26 команд.
В этом году чемпионат будет разделен на две лиги – премьер-лигу, в которой участвует 12 команд, и первую лигу, в ней будет играть 10 команд. Матчи проводятся в два круга, команды играют друг с другом по два раза, и в итоге участники турнира проведут по 22 матча.