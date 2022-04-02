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В Абхазии выявили 14 случаев коронавируса за сутки
В Абхазии выявили 14 случаев коронавируса за сутки
Всего с начала пандемии в республике подтверждено 53470 случаев коронавируса. 02.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-02T01:47+0300
2022-04-02T01:47+0300
2022-04-02T02:49+0300
ситуация с коронавирусом в абхазии
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СУХУМ, 2 апр - Sputnik. За минувшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию провели у 93 человек, диагноз подтвердился у 14 из них, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19. В Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении 25 пациентов, в тяжелом состоянии 12 человек, состояние здоровья 13 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице девять пациентов, два человека в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской и Гагрской ЦРБ по пять пациентов, в Ткуарчалской ЦРБ - четыре пациента. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 53470 человек. Зарегистрировано 680 летальных случаев. Выздоровели 50721 человек.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220330/matua-otsenila-kollektivnyy-immunitet-v-abkhazii-k-covid-19-1038385361.html
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абхазия, мировая пандемия коронавируса covid-19, новости
В Абхазии выявили 14 случаев коронавируса за сутки
01:47 02.04.2022 (обновлено: 02:49 02.04.2022)
Всего с начала пандемии в республике подтверждено 53470 случаев коронавируса.
СУХУМ, 2 апр - Sputnik. За минувшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию провели у 93 человек, диагноз подтвердился у 14 из них, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.
В Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении 25 пациентов, в тяжелом состоянии 12 человек, состояние здоровья 13 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице девять пациентов, два человека в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской и Гагрской ЦРБ по пять пациентов, в Ткуарчалской ЦРБ - четыре пациента.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 53470 человек. Зарегистрировано 680 летальных случаев. Выздоровели 50721 человек.