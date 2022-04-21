https://sputnik-abkhazia.ru/20220421/sarmat--vysokaya-neotrazimaya-giperzvukovaya-dusha-rossii-1038762300.html

"Сармат" – высокая, неотразимая, гиперзвуковая душа России

"Сармат" – высокая, неотразимая, гиперзвуковая душа России

"Сармат" - самая мощная баллистическая ракета в мире, не имеющая аналогов. Первый пуск российской ракеты был проведен 20 апреля на испытательном космодроме... 21.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-21T22:00+0300

2022-04-21T22:00+0300

2022-04-21T22:00+0300

мнение

аналитика

россия

украина

ракеты

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/15/1038762145_0:0:1575:886_1920x0_80_0_0_789c3b544cb069bf7b7c505ad891fc25.jpg

Успешное начало государственных испытаний новейшей межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" подтверждает мировое лидерство России в области высокотехнологичных вооружений, демонстрирует новые возможности укрепления международной безопасности, и подчеркивает бесполезность военного блока НАТО, пишет военный аналитик Александр Хроленко.На всех этапах полета расчетные характеристики подтверждены. Государственные испытания новейшей ракеты будут завершены до осени, затем начнутся серийные поставки в РВСН.Первый полк с МБР "Сармат" (в шахтной модификации) готовится заступить на боевое дежурство в Красноярском ракетном соединении в конце 2022 года.Самая могущественная в мире ракета "Сармат" дальностью до 18000 км – достойная замена легендарной МБР "Воевода" (по натовской классификации - Satana). Способна достать противника через Северный или Южный полюс. Несет полезную нагрузку весом 10 тонн, это десять самонаводящихся боевых блоков мощностью по 800 килотонн в тротиловом эквиваленте каждый. Одной ракеты достаточно для гарантированного уничтожения живой силы и боевой техники противника на площади около 700 тысяч кв. км (равно территории одного штата Техас, или полторы Франции, или три Великобритании).Значительно расширен диапазон боевого оснащения МБР по количеству и типам блоков, включая планирующие гиперзвуковые. "Сармат" способен преодолевать любые существующие и перспективные системы ПРО, гарантированно поражать цели в любой точке планеты. И значительно прибавит могущества стратегическим ядерным силам РФ.Сложно переоценить военно-политическое значение успешного испытания новейшей межконтинентальной ракеты. Российский президент Владимир Путин отметил, что "Сармат" еще долго не будет иметь аналогов в мире и заставит задуматься тех, "кто в пылу оголтелой агрессивной риторики пытается угрожать нашей стране".Вопреки легенде об американской "исключительности", западным потокам дезинформации и попыткам демонизировать Россию, старт МБР "Сармат" возвращает "партнеров" в технологическую и геополитическую реальность многополярного мира – на отведенное им историей место отстающих.Для сравнения: более легкая и самая старая в мире американская МБР Minuteman III (служит более 50 лет), имеет дальность около 10 тысяч км, и даже после модернизации до технологического уровня российского "Воеводы" (служит более 30 лет) не дотягивает. Ожидаемая замена наземного арсенала МБР Minuteman III оценивается в 264 млрд долларов, и приоритетом Пентагона не является.Американский стратегический проект Ground Based Strategic Deterrent находится в состоянии разработки, и "Сармату" не конкурент. США не удается решить проблему гиперзвука, а ядерные союзники – Великобритания и Франция – полностью отказались от стратегических ракет наземного базирования в пользу МБР на подводных лодках.Само совершенствоСравнения с могучим российским "Сарматом" американский "дедушка Минитмен" не выдерживает. Корректнее сопоставить недосягаемые для американцев характеристики "Сармата" и "Воеводы".Российский ветеран "Воевода" способен доставить головную часть весом более 8 тонн на расстояние до 16 тысяч км. Новейшая российская ракета "Сармат" имеет новые двигатели, шахтную и мобильную модификации, летит на 2000 км дальше, несет почти на две тонны больше. Ее гиперзвуковые планирующие блоки гарантируют преодоление ПРО, то есть стратегическое превосходство и надежность поражения объектов противника. Немаловажно, что "Сармат" собран из компонентов исключительно российского производства."Воевода" и "Сармат" близки по боевой нагрузке, однако в открытых источниках нет характеристик преодоления разгонного участка траектории и возможностей преодоления систем Aegis, THAA и других. Известно, что боевые блоки "Воеводы" летят к цели в облаке ложных элементов.Принципиальное отличие "Сармата" – возможность нанесения высокоточного неядерного удара. При скорости в атмосфере около 15 Maxов (около 18 тысяч км/час) перехват невозможен, а кинетическая энергия боевого блока гарантирует "атомные" разрушения без проникающего радиоактивного излучения.Созданный для "Сармата" гиперзвуковой блок "Авангард" несет боевое дежурство в Домбаровской ракетной дивизии РВСН с 2019 года. Шахты МБР рассчитаны на массированный ядерный удар по позиционному району, то есть практически неубиваемы. Стратегические ядерные силы России отвечают вызовам времени, становятся совершеннее и эффективнее.Если на пороге XXI века было развернуто 58 МБР Р-36М2 "Воевода" с четырьмя типами головных частей – в диапазоне от "тяжелого" моноблока до "обоймы" относительно легких боевых частей мощностью по 800 килотонн, количество новейших тяжелых ракет на боевом дежурстве после 2022 года вполне предсказуемо. Мир не становится безопаснее. Минобороны РФ пока не оглашало планы по количеству "Сарматов". Американское разведывательное сообщество, по сообщению телеканала CNBC, предполагает, что их будет не меньше 60.В сравнении с российскими стратегическими ракетами воздушного и морского базирования, могущество МБР "Сармат" останется недосягаемым – за счет предельной дальности, высокой маневренности и количества разделяющихся (относительно самостоятельных) боевых блоков.Американцы оценивают "Сармат" как самое выдающееся из всех стратегических вооружений РФ, созданное для уничтожения средств ведения ядерной войны, то есть всех 450 американских ракет Minuteman III.Один "Сармат" способен доставить 7,5 ядерных мегатонн, и погубить до 37 млн граждан США, а десять ракет уничтожат страну целиком. Предельный порог Стратегических ядерных сил РФ по Договору СНВ-3 – развернутые 700 пусковых установок и 1550 боевых блоков (60% – шахтные и мобильные комплексы РВСН постоянной готовности). Могущества трех российских стратегических ракетных армий, 12 ракетных дивизий достаточно для "демилитаризации" любого агрессора. Запад в тревоге, США в отчаянии – воевать с Россией можно только санкциями.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220420/rossiya-proizvela-pervyy-pusk-ballisticheskoy-rakety-sarmat-1038743985.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220421/shoygu-dolozhil-putinu-ob-osvobozhdenii-mariupolya-1038751278.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220419/osobennosti-rossiyskogo-nastupleniya-v-donbasse-i-zaporozhe-1038729352.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220420/postavki-nastupatelnogo-antikvariata-kievu-voyna-vse-spishet-1038744876.html

россия

украина

сша

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102233/20/1022332024_25:0:172:147_100x100_80_0_0_885639a20a70a4034a2d118f33e55a49.jpg

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102233/20/1022332024_25:0:172:147_100x100_80_0_0_885639a20a70a4034a2d118f33e55a49.jpg

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102233/20/1022332024_25:0:172:147_100x100_80_0_0_885639a20a70a4034a2d118f33e55a49.jpg

мнение, аналитика, россия, украина, ракеты, сша