https://sputnik-abkhazia.ru/20220930/strategicheskoe-partnerstvo-kak-rossiya-obespechivaet-bezopasnost-abkhazii-1041818861.html

Стратегическое партнерство: как Россия обеспечивает безопасность Абхазии

Стратегическое партнерство: как Россия обеспечивает безопасность Абхазии

Отечественная война народа Абхазии началась 14 августа 1993 года и закончилась через 413 дней, 30 сентября 1993 года. После этого Республика Абхазия стала... 30.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-30T13:28+0300

2022-09-30T13:28+0300

2022-09-30T13:28+0300

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Россия признала суверенитет республики через 15 лет, 26 августа 2008 года. Сейчас безопасность Абхазии, наряду с абхазской армией, обеспечивают российские военнослужащие. Модернизация ВС Абхазии — вспомогательная задача для обеспечения безопасности республики. Основное бремя её защиты лежит на 7-й российской военной базе. Также границы республики охраняют сотрудники пограничной службы ФСБ России.

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