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Подписание договоров после референдумов о воссоединении с Россией. Прямая трансляция
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https://sputnik-abkhazia.ru/20220930/strategicheskoe-partnerstvo-kak-rossiya-obespechivaet-bezopasnost-abkhazii-1041818861.html
Стратегическое партнерство: как Россия обеспечивает безопасность Абхазии
Стратегическое партнерство: как Россия обеспечивает безопасность Абхазии
Отечественная война народа Абхазии началась 14 августа 1993 года и закончилась через 413 дней, 30 сентября 1993 года. После этого Республика Абхазия стала... 30.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-30T13:28+0300
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Россия признала суверенитет республики через 15 лет, 26 августа 2008 года. Сейчас безопасность Абхазии, наряду с абхазской армией, обеспечивают российские военнослужащие. Модернизация ВС Абхазии — вспомогательная задача для обеспечения безопасности республики. Основное бремя её защиты лежит на 7-й российской военной базе. Также границы республики охраняют сотрудники пограничной службы ФСБ России.
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Стратегическое партнерство: как Россия обеспечивает безопасность Абхазии

13:28 30.09.2022
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Отечественная война народа Абхазии началась 14 августа 1993 года и закончилась через 413 дней, 30 сентября 1993 года. После этого Республика Абхазия стала независимым государством, не признающим юрисдикцию Тбилиси.
Россия признала суверенитет республики через 15 лет, 26 августа 2008 года. Сейчас безопасность Абхазии, наряду с абхазской армией, обеспечивают российские военнослужащие.
Модернизация ВС Абхазии — вспомогательная задача для обеспечения безопасности республики. Основное бремя её защиты лежит на 7-й российской военной базе. Также границы республики охраняют сотрудники пограничной службы ФСБ России.
Как Россия обеспечивает безопасность Абхазии - Sputnik Абхазия
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