https://sputnik-abkhazia.ru/20221213/bartsits-rasskazal-kogda-v-abkhazii-poyavitsya-vkusno---i-tochka-1043095509.html

Барциц рассказал, когда в Абхазии появится "Вкусно – и точка"

Барциц рассказал, когда в Абхазии появится "Вкусно – и точка"

Ранее сообщалось, что "Вкусно – и точка" заинтересована в выходе на абхазский рынок и ведет переговоры в компанией McDonald's касательно юридических... 13.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-13T09:00+0300

2022-12-13T09:00+0300

2022-12-13T10:12+0300

в абхазии

абхазия

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0c/0c/1043084832_0:157:3087:1893_1920x0_80_0_0_880a32064ecf0f396dbe2287b1347a4c.jpg

СУХУМ, 13 дек – Sputnik. Рестораны компании "Вкусно – и точка" появятся в Абхазии в 2023 году, франшиза уже куплена, сообщил РИА Новости торговый представитель республики в России Олег Барциц.Барциц пояснил, что, учитывая ситуацию, при которой многие западные компании и бренды покинули Россию, было бы логично, если бы появившиеся на их месте структуры начали развиваться в другом направлении, в том числе в дружественных странах на постсоветском пространстве. Торговый представитель добавил, что у абхазского рынка очень много плюсов для инвесторов, в том числе либеральные законы и гибкое налоговое законодательство. Кроме того, с каждым годом в Абхазию приезжает все больше туристов, поэтому не исключено, что популярность республики и объем потребления внутри нее будет только возрастать.Американская фастфуд-сеть McDonald's объявила о решении покинуть российский рынок в марте, после начала военной спецоперации на Украине. Бизнес в России был выкуплен лицензиатом компании Александром Говором, который теперь управляет кафе под новым названием "Вкусно – и точка". В данный момент сеть присутствует в 63 российских регионах, более 820 из 850 ресторанов бывшего McDonald's уже работают под новым брендом.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221212/vkusno---i-tochka-mozhet-otkrytsya-v-abkhazii-1043085663.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости