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Барциц рассказал, когда в Абхазии появится "Вкусно – и точка"
Барциц рассказал, когда в Абхазии появится "Вкусно – и точка"
Ранее сообщалось, что "Вкусно – и точка" заинтересована в выходе на абхазский рынок и ведет переговоры в компанией McDonald's касательно юридических... 13.12.2022, Sputnik Абхазия
2022-12-13T09:00+0300
2022-12-13T09:00+0300
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СУХУМ, 13 дек – Sputnik. Рестораны компании "Вкусно – и точка" появятся в Абхазии в 2023 году, франшиза уже куплена, сообщил РИА Новости торговый представитель республики в России Олег Барциц.Барциц пояснил, что, учитывая ситуацию, при которой многие западные компании и бренды покинули Россию, было бы логично, если бы появившиеся на их месте структуры начали развиваться в другом направлении, в том числе в дружественных странах на постсоветском пространстве. Торговый представитель добавил, что у абхазского рынка очень много плюсов для инвесторов, в том числе либеральные законы и гибкое налоговое законодательство. Кроме того, с каждым годом в Абхазию приезжает все больше туристов, поэтому не исключено, что популярность республики и объем потребления внутри нее будет только возрастать.Американская фастфуд-сеть McDonald's объявила о решении покинуть российский рынок в марте, после начала военной спецоперации на Украине. Бизнес в России был выкуплен лицензиатом компании Александром Говором, который теперь управляет кафе под новым названием "Вкусно – и точка". В данный момент сеть присутствует в 63 российских регионах, более 820 из 850 ресторанов бывшего McDonald's уже работают под новым брендом.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221212/vkusno---i-tochka-mozhet-otkrytsya-v-abkhazii-1043085663.html
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Барциц рассказал, когда в Абхазии появится "Вкусно – и точка"
09:00 13.12.2022 (обновлено: 10:12 13.12.2022)
Ранее сообщалось, что "Вкусно – и точка" заинтересована в выходе на абхазский рынок и ведет переговоры в компанией McDonald's касательно юридических формальностей.
СУХУМ, 13 дек – Sputnik.
Рестораны компании "Вкусно – и точка" появятся в Абхазии в 2023 году, франшиза уже куплена, сообщил РИА Новости
торговый представитель республики в России Олег Барциц.
"В Абхазии уже приобретена франшиза компании, мы ожидаем оперативного развертывания этого объекта в Республике Абхазия. Никаких противопоказаний правовых и иных к этому нет. Все жители, эксперты, обозреватели с глубоким удовлетворением воспринимаем такие новости, думаю, это будет не единичный пример.... Пока есть принятое решение, дальше начнутся инфраструктурные вещи. Это не вопрос одного месяца, но, я уверен, в 2023 году это произойдет", – сказал Барциц.
Барциц пояснил, что, учитывая ситуацию, при которой многие западные компании и бренды покинули Россию, было бы логично, если бы появившиеся на их месте структуры начали развиваться в другом направлении, в том числе в дружественных странах на постсоветском пространстве.
Торговый представитель добавил, что у абхазского рынка очень много плюсов для инвесторов, в том числе либеральные законы и гибкое налоговое законодательство. Кроме того, с каждым годом в Абхазию приезжает все больше туристов, поэтому не исключено, что популярность республики и объем потребления внутри нее будет только возрастать.
Американская фастфуд-сеть McDonald's объявила о решении покинуть российский рынок в марте, после начала военной спецоперации на Украине. Бизнес в России был выкуплен лицензиатом компании Александром Говором, который теперь управляет кафе под новым названием "Вкусно – и точка". В данный момент сеть присутствует в 63 российских регионах, более 820 из 850 ресторанов бывшего McDonald's уже работают под новым брендом.