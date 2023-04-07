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Марков: окно в Европу, которое прорубил Петр I, могут закрыть опять

Марков: окно в Европу, которое прорубил Петр I, могут закрыть опять

Политический эксперт, член Общественной палаты РФ Сергей Марков считает, что последствия вступления в НАТО для Финляндии существенно хуже, чем для Союзного... 07.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-07T18:06+0300

2023-04-07T18:06+0300

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Марков: окно в Европу могут заколотить опять Марков: окно в Европу могут заколотить опять

Политический эксперт, член Общественной палаты РФ Сергей Марков считает, что последствия вступления в НАТО для Финляндии существенно хуже, чем для Союзного государства России и Беларуси, и рассуждает, какие агрессивные шаги теперь может предпринять альянс.Одна из основных угроз, по словам эксперта, заключается в том, что Балтийское море становится во многом внутренним морем НАТО, и страны-члены альянса могут начать пресекать коммуникационные связи РФ."Может получиться, что окно в Европу, которое прорубил Петр I 300 лет назад, между прочим, решающим моментом был разгром шведского короля на Украине под Полтавой, как 300 лет назад судьба России в отношениях с Европой решалась на Украине, так и сейчас. Так вот могут это окно в Европу закрыть, заколотить опять ", - считает Марков.Что касается военных возможностей, которые Финляндия привносит в альянс, то они малозначимы, по словам эксперта, финская армия небольшая, бюджет НАТО увеличится не более чем на полпроцента. Да и фактически Финляндия, как и Швеция, на 90% итак являлась членом НАТО."Все министры обороны этих стран участвуют во всех совещаниях министров обороны стран НАТО на протяжении последних 30 лет, все их армии сделаны по стандартам НАТО. У Швеции хоть немного своего орудия есть, а Финляндия и оружием натовским пользуется, и фактически их ПВО интегрирована с натовской. Кроме того, есть договор НАТО и ЕС, по которому в случае военных действий все члены ЕС действуют совместно с НАТО, а Финляндия, как известно, является членом Евросоюза", - напомнил эксперт и отметил, что в этой связи для Союзного государства мало что изменится."А вот Финляндии будет плохо. Вообще это решение Финляндии глупое и подрывает их собственные интересы. Финляндия была в очень хорошем состоянии, оставаясь нейтральной страной на протяжении последних 60 лет. Нейтралитет давал Финляндии очень хорошо развиваться, и теперь от этой прекрасной перспективы Финляндия отказывается, это глупость, они себе делают хуже", - убежден Марков.

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