https://sputnik-abkhazia.ru/20230507/sekrety-prodvizheniya-video-v-sotssetyakh-raskroyut-v-sputnik-1045684982.html

Секреты продвижения видео в соцсетях раскроют в Sputnik

Секреты продвижения видео в соцсетях раскроют в Sputnik

Международное информационное агентство и радио Sputnik продолжает серию мастер-классов просветительского проекта SputnikPro. 07.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-07T16:42+0300

2023-05-07T16:42+0300

2023-05-07T16:42+0300

в абхазии

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sputnikpro в абхазии

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В четверг, 11 мая, в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия пройдет новый модуль программы SputnikPro на тему "Особенности создания и продвижения видеоконтента в различных соцсетях с учетом специфики аудитории и форматов". Мастер-класс проведет Ольга Анисимова - глава дирекции производства видео МИА "Россия сегодня". В рамках встречи участникам расскажут о правилах создания видеоконтента, факторах, мешающих продвижению видео на различных площадках, а также о методах оптимизации такого контента под социальные сети, что будет способствовать его продвижению. Принять участие в проекте могут работники всех СМИ Абхазии, пресс-секретари и сотрудники государственных структур, блогеры, а также студенты факультета журналистики АГУ. Желающие могут обратиться в информационное агентство Sputnik Абхазия по адресу: Сухум, улица Пушкина, 16. Телефон: +7(940) 926-00-00. SputnikPro — международный просветительский проект в области медиа, инициированный агентством Sputnik. Это система уникальных семинаров, лекций и мастер-классов лучших российских и иностранных медиаменеджеров, экспертов и ведущих специалистов агентства для журналистов, пресс-секретарей, блогеров и студентов старших курсов профильных отделений вузов. Учебные модули SputnikPro в очном формате прошли уже в 24 странах: от Армении до Индии, от Греции до Китая. Всего с марта 2018 года в проекте приняли участие более 6000 человек из 80 стран.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230427/lyudi-i-media-v-sputnik-rasskazali-kak-i-gde-prodvigat-informatsiyu-1045501982.html

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