https://sputnik-abkhazia.ru/20230511/anisimova-rasskazala-o-glavnom-pravile-prodvizheniya-video-v-sotssetyakh-1045752367.html

Анисимова рассказала о главном правиле продвижения видео в соцсетях

Анисимова рассказала о главном правиле продвижения видео в соцсетях

В мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия прошел семинар программы SputnikPro об особенностях создания и продвижения видеоконтента в различных соцсетях. С... 11.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-11T18:34+0300

2023-05-11T18:34+0300

2023-05-11T18:34+0300

радио

подкасты

sputnik абхазия

sputnik

пресс-центр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/05/0b/1045753902_0:73:1280:793_1920x0_80_0_0_274dcc45caaa3680f5e35e1db641da4b.jpg

Анисимова рассказала о главном правиле продвижения видео в соцсетях Анисимова рассказала о главном правиле продвижения видео в соцсетях

В мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия прошел семинар программы SputnikPro об особенностях создания и продвижения видеоконтента в различных соцсетях. С какими основными правилами продвижения видеоконтента ознакомились слушатели, в эфире радио Sputnik рассказала глава Дирекции производства видео МИА "Россия сегодня" Ольга Анисимова.Работая на той или иной платформе, надо знать правила, именно эти базисы мы попробовали разобрать со слушателями мастер-класса, сказала Анисимова."Платформа рассказывает полностью, как нужно ею пользоваться. Если она говорит, что нужно брать музыку, которая у нас загружена, значит, нужно ее брать. Когда платформа понимает, что пользователь играет по правилам, он интерес и нужен, и видео этого пользователя она начинает продвигать", – сказала ОльгаВ чем плюсы TikTok, и как можно заработать на платформах, слушайте в аудиофайле.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

подкасты, sputnik абхазия, sputnik, пресс-центр , аудио