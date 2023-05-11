https://sputnik-abkhazia.ru/20230511/anisimova-rasskazala-o-glavnom-pravile-prodvizheniya-video-v-sotssetyakh-1045752367.html
Анисимова рассказала о главном правиле продвижения видео в соцсетях
Анисимова рассказала о главном правиле продвижения видео в соцсетях
В мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия прошел семинар программы SputnikPro об особенностях создания и продвижения видеоконтента в различных соцсетях. С... 11.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-11T18:34+0300
2023-05-11T18:34+0300
2023-05-11T18:34+0300
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Анисимова рассказала о главном правиле продвижения видео в соцсетях
Анисимова рассказала о главном правиле продвижения видео в соцсетях
В мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия прошел семинар программы SputnikPro об особенностях создания и продвижения видеоконтента в различных соцсетях. С какими основными правилами продвижения видеоконтента ознакомились слушатели, в эфире радио Sputnik рассказала глава Дирекции производства видео МИА "Россия сегодня" Ольга Анисимова.Работая на той или иной платформе, надо знать правила, именно эти базисы мы попробовали разобрать со слушателями мастер-класса, сказала Анисимова."Платформа рассказывает полностью, как нужно ею пользоваться. Если она говорит, что нужно брать музыку, которая у нас загружена, значит, нужно ее брать. Когда платформа понимает, что пользователь играет по правилам, он интерес и нужен, и видео этого пользователя она начинает продвигать", – сказала ОльгаВ чем плюсы TikTok, и как можно заработать на платформах, слушайте в аудиофайле.
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Sputnik Абхазия
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подкасты, sputnik абхазия, sputnik, пресс-центр , аудио
подкасты, sputnik абхазия, sputnik, пресс-центр , аудио
В мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия
прошел семинар программы SputnikPro об особенностях создания и продвижения видеоконтента в различных соцсетях. С какими основными правилами продвижения видеоконтента ознакомились слушатели, в эфире радио Sputnik рассказала глава Дирекции производства видео МИА "Россия сегодня" Ольга Анисимова.
Работая на той или иной платформе, надо знать правила, именно эти базисы мы попробовали разобрать со слушателями мастер-класса, сказала Анисимова.
"Платформа рассказывает полностью, как нужно ею пользоваться. Если она говорит, что нужно брать музыку, которая у нас загружена, значит, нужно ее брать. Когда платформа понимает, что пользователь играет по правилам, он интерес и нужен, и видео этого пользователя она начинает продвигать", – сказала Ольга
В чем плюсы TikTok, и как можно заработать на платформах, слушайте в аудиофайле.