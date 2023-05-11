https://sputnik-abkhazia.ru/20230511/sposoby-prodvizheniya-videokontenta-v-sotssetyakh-obsudili-v-sputnik-1045748130.html

Способы продвижения видеоконтента в соцсетях обсудили в Sputnik

Способы продвижения видеоконтента в соцсетях обсудили в Sputnik

Секретами производства и продвижения видеоконтента на различных площадках со слушателями делилась Ольга Анисимова. 11.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-11T13:16+0300

2023-05-11T13:16+0300

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пресс-центр

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СУХУМ, 11 мая – Sputnik, Сария Кварацхелия. Секреты продвижения видеоконтента в соцсетях раскрыли в Sputnik Абхазия в рамках образовательного проекта SputnikPro.Лекцию провела глава дирекции производства видео МИА "Россия сегодня" Ольга Анисимова. Она рассказала, как делать популярные видео, как их продвигать и на чем акцентировать внимание человеку, который решил создавать визуальный контент. В первую очередь, Анисимова отметила, что основное при работе с любой площадкой – хороший контент. Но при этом необходимо ориентироваться на свою аудиторию и ее запросы.Для людей, работающих с площадкой YouTube, Анисимова посоветовала изучить базу – правила платформы. Ведь, не зная их, можно "убить свой канал" еще в самом начале."В первую очередь, нужно очень внимательно читать комьюнити-гайдлайнс. Если вы их не читаете, то вы натыкаетесь на очень обидные вещи. У вас может быть прекрасное видео, которое могут захотеть посмотреть много людей, но там жесткий контент, например, выстрел или драка, вот эту историю YouTube начинает блокировать", – пояснила Анисимова.Анисимова посоветовала следить за трендами, уделять внимание обложке "видео" обновлять хэштеги. Если попасть в новостные тренды, то любое видео, даже старое, может быть снова востребовано.Не стоит бояться ярких обложек и кричащих фраз. Именно они составляют 50% успеха в соцсетях, уверяет спикер. Также, по словам Анисимовой, нужно строить видео так, чтобы с первых секунд захватывать внимание зрителя. Не стоит забывать призывать свою аудиторию делиться публикациями, ставить лайки и оставлять комментарии.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230428/takie-obstoyatelstva-filippovskiy-o-priemakh-prodvizheniya-kontenta-1045523775.html

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