https://sputnik-abkhazia.ru/20230727/podpornye-steny-zheleznodorozhnogo-mosta-vosstanovyat-v-sele-primorskoe-1047156232.html

Подпорные стены железнодорожного моста восстановят в селе Приморское

Подпорные стены железнодорожного моста восстановят в селе Приморское

На восстановление четырех подпорных стен железнодорожного моста в селе Приморское из бюджета АЖД выделено около 11 миллионов рублей. 27.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-27T09:35+0300

2023-07-27T09:35+0300

2023-07-28T09:03+0300

гудаутский район

в абхазии

абхазская железная дорога

абхазия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/07/1b/1047150402_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_951400d93ef6b7538346fca6e9899d83.jpg

СУХУМ, 27 июл – Sputnik, Бадри Есиава. Четыре подпорные стены железнодорожного моста восстановят в селе Приморское Гудаутского района, сообщил Sputnik замгендиректора АЖД по строительству Амиран Лагвилава.Он объяснил, что железнодорожный мост расположен на 72 километре путей. За последние годы его подпорные стены деформировались мощными потоками воды во время ливней, что привело к полному и частичному разрушению.В восстановлении подпорных стен моста задействованы экскаватор, железнодорожная платформа, автокран, бетононасос и десять специалистов Абхазской железной дороги.Лагвилава отметил, что работы планируют завершить к 20 августа. Уже залиты армированные фундаменты двух стен глубиной 20 метров."Мы контролируем ситуацию и пускаем поезда, пока ведутся работы. Составы, проезжая этот участок, сбавляют скорость и медленно его проезжают. Никакого движения грунта мы не наблюдаем", - подчеркнул он.По словам Лагвилава, в селе Приморское есть еще два проблемных участка на пути следования поездов, которые еще предстоит решить.

гудаутский район

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

гудаутский район, абхазская железная дорога, абхазия