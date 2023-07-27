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Подпорные стены железнодорожного моста восстановят в селе Приморское
Подпорные стены железнодорожного моста восстановят в селе Приморское
На восстановление четырех подпорных стен железнодорожного моста в селе Приморское из бюджета АЖД выделено около 11 миллионов рублей. 27.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-27T09:35+0300
2023-07-27T09:35+0300
2023-07-28T09:03+0300
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СУХУМ, 27 июл – Sputnik, Бадри Есиава. Четыре подпорные стены железнодорожного моста восстановят в селе Приморское Гудаутского района, сообщил Sputnik замгендиректора АЖД по строительству Амиран Лагвилава.Он объяснил, что железнодорожный мост расположен на 72 километре путей. За последние годы его подпорные стены деформировались мощными потоками воды во время ливней, что привело к полному и частичному разрушению.В восстановлении подпорных стен моста задействованы экскаватор, железнодорожная платформа, автокран, бетононасос и десять специалистов Абхазской железной дороги.Лагвилава отметил, что работы планируют завершить к 20 августа. Уже залиты армированные фундаменты двух стен глубиной 20 метров."Мы контролируем ситуацию и пускаем поезда, пока ведутся работы. Составы, проезжая этот участок, сбавляют скорость и медленно его проезжают. Никакого движения грунта мы не наблюдаем", - подчеркнул он.По словам Лагвилава, в селе Приморское есть еще два проблемных участка на пути следования поездов, которые еще предстоит решить.
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гудаутский район, абхазская железная дорога, абхазия
гудаутский район, абхазская железная дорога, абхазия
Подпорные стены железнодорожного моста восстановят в селе Приморское
09:35 27.07.2023 (обновлено: 09:03 28.07.2023)
На восстановление четырех подпорных стен железнодорожного моста в селе Приморское из бюджета АЖД выделено около 11 миллионов рублей.
СУХУМ, 27 июл – Sputnik, Бадри Есиава. Четыре подпорные стены железнодорожного моста восстановят в селе Приморское Гудаутского района, сообщил Sputnik замгендиректора АЖД по строительству Амиран Лагвилава.
Он объяснил, что железнодорожный мост расположен на 72 километре путей. За последние годы его подпорные стены деформировались мощными потоками воды во время ливней, что привело к полному и частичному разрушению.
"Две стены со стороны моря разломало водой, а две задние стены моста полностью разрушились. Сейчас мы заново их строим. Сметная стоимость работ около 11 миллионов рублей из собственных средств АЖД", - уточнил он.
В восстановлении подпорных стен моста задействованы экскаватор, железнодорожная платформа, автокран, бетононасос и десять специалистов Абхазской железной дороги.
Лагвилава отметил, что работы планируют завершить к 20 августа. Уже залиты армированные фундаменты двух стен глубиной 20 метров.
"Мы контролируем ситуацию и пускаем поезда, пока ведутся работы. Составы, проезжая этот участок, сбавляют скорость и медленно его проезжают. Никакого движения грунта мы не наблюдаем", - подчеркнул он.
По словам Лагвилава, в селе Приморское есть еще два проблемных участка на пути следования поездов, которые еще предстоит решить.