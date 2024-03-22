https://sputnik-abkhazia.ru/20240322/agrba-o-solnom-kontserte-v-sankt-peterburge-budet-atmosfera-vechernego-sukhuma--1050551715.html

Агрба о сольном концерте в Санкт-Петербурге: будет атмосфера вечернего Сухума

Агрба о сольном концерте в Санкт-Петербурге: будет атмосфера вечернего Сухума

Sputnik Абхазия

Первый сольный концерт абхазской эстрадной вокалистки Аны Агрба состоится на сцене "Петербург концерт". О программе, о творческих проектах и планах на будущее... 22.03.2024, Sputnik Абхазия

2024-03-22T15:18+0300

2024-03-22T15:18+0300

2024-03-22T15:18+0300

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Такие обстоятельства: Ана Агрба о сольном концерте в Петербурге Sputnik Абхазия Такие обстоятельства: Ана Агрба о сольном концерте в Петербурге

В Петербурге 23 марта в Екатерининском собрании "Петербург концерт" состоится первый стольный концерт эстрадной вокалистки Аны Агрбы. Она представит программу "I wanna dance with somebody". Хочу создать на своем концерте атмосферу вечернего Сухума, чтоб зритель почувствовал себя сухумчанином, чтоб проникся нашим вайбом, сказала Агрба в интервью радио. "В программе будут две абхазские песни, чем я очень горжусь. Для меня это был принципиальный момент. Где бы я ни находилась я все-таки представляю абхазскую культуру, и прежде всего я хочу, чтобы в моем творчестве отражалось, что я из Абхазии. Хочу познакомить свою петербургскую публику с нашей культурой, чтобы они услышали красоту нашего языка через музыку", - подчеркнула она.Ана рассказала, какие именно абхазские произведения прозвучат на сцене "Петербург концерт", и о своих творческих проектах.Полную версию интервью слушайте в подкасте.

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