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Ахсалба о продолжительности заморозков в Абхазии

Ахсалба о продолжительности заморозков в Абхазии

Sputnik Абхазия

Климатолог Асида Ахсалба в интервью радио Sputnik рассказала, какова вероятность снегопадов и морозов в Абхазии до конца зимы. 26.02.2025, Sputnik Абхазия

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Ахсалба о продолжительности заморозков в Абхазии Sputnik Абхазия Ахсалба о продолжительности заморозков в Абхазии

Похолодание и снегопад в Абхазии не стали неожиданностью, отметила Ахсалаба. "Более интенсивные снегопады были в Гагрском, Гудаутском, Ткуарчалском и Галском районах. В селах, которые ближе к горной части, были более серьезные снегопады. Ночью мы ожидаем морозы. Более существенные морозы будут в восточной части Абхазии", – рассказала климатолог. В ближайшие два дня в ночное время суток ожидаются морозы, в восточной части ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега, а с четверга погода прояснится, сообщила Ахсалба. 1 марта в стране будет облачная с прояснениями погода.

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