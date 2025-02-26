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Ахсалба о продолжительности заморозков в Абхазии
Ахсалба о продолжительности заморозков в Абхазии
Sputnik Абхазия
Климатолог Асида Ахсалба в интервью радио Sputnik рассказала, какова вероятность снегопадов и морозов в Абхазии до конца зимы. 26.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-26T14:11+0300
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Ахсалба о продолжительности заморозков в Абхазии
Sputnik Абхазия
Ахсалба о продолжительности заморозков в Абхазии
Похолодание и снегопад в Абхазии не стали неожиданностью, отметила Ахсалаба. "Более интенсивные снегопады были в Гагрском, Гудаутском, Ткуарчалском и Галском районах. В селах, которые ближе к горной части, были более серьезные снегопады. Ночью мы ожидаем морозы. Более существенные морозы будут в восточной части Абхазии", – рассказала климатолог. В ближайшие два дня в ночное время суток ожидаются морозы, в восточной части ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега, а с четверга погода прояснится, сообщила Ахсалба. 1 марта в стране будет облачная с прояснениями погода.
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подкасты, абхазия, погода в абхазии, аудио
Ахсалба о продолжительности заморозков в Абхазии
14:11 26.02.2025 (обновлено: 14:34 26.02.2025)
Климатолог Асида Ахсалба в интервью радио Sputnik рассказала, какова вероятность снегопадов и морозов в Абхазии до конца зимы.
Похолодание и снегопад в Абхазии не стали неожиданностью, отметила Ахсалаба.
"Более интенсивные снегопады были в Гагрском, Гудаутском, Ткуарчалском и Галском районах. В селах, которые ближе к горной части, были более серьезные снегопады. Ночью мы ожидаем морозы. Более существенные морозы будут в восточной части Абхазии", – рассказала климатолог.
В ближайшие два дня в ночное время суток ожидаются морозы, в восточной части ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега, а с четверга погода прояснится, сообщила Ахсалба.
1 марта в стране будет облачная с прояснениями погода.