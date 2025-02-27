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Потуремский озвучил итоги соцопроса, проведенного в Абхазии
Потуремский озвучил итоги соцопроса, проведенного в Абхазии
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 27 фев – Sputnik. Благодарность, надежда, уверенность и гордость – такие чувства испытывают жители Абхазии, говоря о дружбе с Россией. 27.02.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 27 фев – Sputnik. Благодарность, надежда, уверенность и гордость – такие чувства испытывают жители Абхазии, говоря о дружбе с Россией. Директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский в ходе круглого стола "Выборы в Абхазии: расклад сил накануне второго тура" в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" озвучил результаты соцопроса в республике. Победитель первого тура выборов Бадра Гунба сохранит свои лидирующие позиции, электорат кандидатов, который отсеялся, с высокой вероятностью будет голосовать за него, убежден Потуремский.
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Потуремский озвучил итоги соцопроса, проведенного в Абхазии
15:26 27.02.2025 (обновлено: 15:42 27.02.2025)
СУХУМ, 27 фев – Sputnik. Благодарность, надежда, уверенность и гордость – такие чувства испытывают жители Абхазии, говоря о дружбе с Россией.
Директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский в ходе круглого стола "Выборы в Абхазии: расклад сил накануне второго тура" в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" озвучил результаты соцопроса в республике.
"Мы спрашивали, какие слова вспоминают граждане Абхазии, когда думают о РФ. Доминирующие ответы — благодарность, надежда, уверенность и гордость", – подчеркнул социолог.
Победитель первого тура выборов Бадра Гунба сохранит свои лидирующие позиции, электорат кандидатов, который отсеялся, с высокой вероятностью будет голосовать за него, убежден Потуремский.